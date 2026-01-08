İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde gelişme: Bazı sanıkların adli kontrol kararında değişiklik

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik iddianamedeki bazı sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerini kaldırdı, bazı sanıklar yönünden uygulanan adli kontrol kararlarında da değişiklik yaptı.

Ağır Ceza Mahkemesince,"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik açılan dava kapsamında, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklara verilen adli kontrol kararlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla dosya incelemesi yapıldı.