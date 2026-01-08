CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden kaçak yapı skandalı! Aydın BB ekipleri arasında arbede çıktı
CHP'li Kuşadası Belediyesi kaçak yapı inşaatıyla skandallar zincirine bir yenisini daha ekledi. Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na ait otopark alanına kaçak inşaat gerçekleştirirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler bölgeye gelerek duruma müdahalede bulundu. İki belediyenin çalışanları arasında arbede yaşanırken polis ekipleri tarafından kaçak yapı yıkıldı.
CHP'li Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait alana başlattığı kaçak yapı inşaatıyla yeni bir infiale neden oldu. Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'na ait otopark alanına kaçak inşaat gerçekleştirirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler bölgeye gelerek kaçak yapıya müdahalede bulundu.
İKİ BELEDİYENİN EKİPLERİ ARASINDA ARBEDE
Kaçak yapıda kullanılan demir profiller polis eşliğinde yıkılırken, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri arasında kısa süreli gerilim yaşandı.
Belediyelerin kaçak yapılaşmayı önlemek yerine tam tersi hareket etmesi şaşkınlık yaratırken tepkileri de beraberinde getirdi.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olaylarla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Yazılı açıklamada; "Bugün; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olan, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 126 ada 22 parsel üzerindeki otoparkımızda, ilçe merkezimizdeki olası yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla, Kuşadası merkez itfaiye teşkilatımızı konuşlandırmayı planladığımız ve hiçbir başkaca kurumla, herhangi bir protokolle ortak kullanılmayan açık kısmında, imar mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata aykırı olarak metal konstrüksiyondan, kaçak, herhangi bir izni olmayan yapı yapılmaya başlandığının ihbar edilmesi üzerine, yetkili personelimizle mevzuata aykırılığı gidermek ve kamu mülkü üzerine kaçak yapı yapılmasını durdurmak adına müdahale edilmiştir. Belediyemiz ekiplerinin müdahalesiyle; kamu düzenini bozmaya, vatandaşımızın hizmet almasını engellemeye yönelik olarak hukuk tanımaz kaçak yapı yapmaya yönelik imalat sonlandırılmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz mülkünde, üstelik de Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bir parselde, itfaiye araçlarımızı konuşlandırmayı planladığımız kritik bir alanda yapılmaya çalışılan kaçak yapıya müdahalemiz devam etmekte olup, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.
VATANDAŞLAR BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ
Vatandaşlar yaşanan kaçak yapı skandalına sert tepki gösterirken "Bu alan otopark. Yapı yapılacak bir yer değil. Eğer bunu yapan belediyeyse, vatandaşa bugüne kadar kesilen cezaların anlamı ne? Belediye kaçak yapı yaparsa, bundan sonra kim kime ne diyecek? Denetimi kim yapacak?" ifadelerini kullandı.
