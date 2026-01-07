Dışişleri Bakanı Fidan Malezya Başbakanı ile görüştü!

07 Ocak 2026, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2026 20:38 Güncelleme: 07.01.2026 20:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğandan Malezya ile işbirliği mesajıBaşkan Erdoğandan Malezya ile işbirliği mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALEZYA İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

