Dışişleri Bakanı Fidan Malezya Başbakanı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi.

Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen, "Cesur bir lider olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.