Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye geliyor
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye’ye geliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" bilgisini paylaştı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine 6-8 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çarşamba günü, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR İSTİŞARE EDİLECEK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" bilgisini paylaştı.
