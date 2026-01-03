2026'nını ilk büyük krizi! Venezuela’da kaosun şifreleri A Haber'de: ABD Caracas’ı neden bombaladı?
ABD’nin Venezuela’nın başkenti Caracas ve stratejik eyaletlere düzenlediği saldırılar Güney Amerika’yı alarma geçirdi. Maduro yönetimi olağanüstü hal ilan ederken, hedefte rafineriler ve enerji altyapısı olduğu belirtildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber’de saldırıların arkasında Trump’ın iç politika hesapları ile Venezuela’nın yer altı zenginliklerinin bulunduğunu söyledi.
Güney Amerika'da yer yerinden oynuyor! Venezuela'nın başkenti Caracas ve stratejik eyaletler ABD savaş uçaklarının hedefi oldu. Maduro yönetimi "Olağanüstü Hal" ilan ederken, bölgeden gelen görüntüler sinsi bir işgal planının devreye sokulduğunu kanıtlıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı ve "Trump, 2026 ara seçimleri öncesi MAGA seçmenini konsolide etmek istiyor; bahane uyuşturucu, asıl hedef enerji ve madenler." dedi.
MADURO'DAN "DERHAL KONUŞLANIN" EMRİ
Saldırıların ardından Venezuela cephesinden gelen ilk resmi tepkiyi ve sahadaki askeri hareketliliği değerlendiren Orhan Sali, "Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro demiş ki; tüm savunma güçlerinin ülkenin genelinde derhal konuşlandırılmasını emrediyor. Bu, bundan sonraki süreçte herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerinin bir sinyali. Şu an için bir kara harekatı başlamamış olabilir ama Amerika için söylüyorum; karaya çıkarma yapmanız gerekiyor. Bu da Amerika için çok ciddi bir risk ve kayıplara neden olabilir." ifadeleri ile olayın ciddiyetini özetledi.
SADECE BAŞKENT DEĞİL, 4 EYALET HEDEFTE!
Saldırının kapsamının sanılandan çok daha büyük olduğunu belirten Sali, stratejik noktaların özellikle seçildiğine dikkat çekti ve "Sadece Venezuela'nın başkenti Caracas'a yönelik bir saldırıdan bahsetmiyoruz. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Caracas dahil Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerine yönelik ağır bir askeri saldırı var. Amerika Birleşik Devletleri sadece başkenti değil, Venezuela'nın kuzeyindeki eyaletlere yönelik toplu ve senkronize bir saldırı başlattı. Hedefte rafineriler, yani elektrik üreten bölgeler var. Başkentin yarısından fazlası şu an elektriksiz." dedi.
MİRAFLORES SARAYI ETRAFINDA TANSİYON YÜKSEK
Venezuela'nın kalbi Caracas'tan gelen sıcak görüntüleri yorumlayan Sali, "Venezuela Başkanlık Sarayı Miraflores'in etrafında halk toplanmış durumda ve müdahaleler söz konusu. Askerlerin toplanan halka silah doğrulttuğunu görüyoruz. Bu görüntüler akla direkt 'bir darbe girişimi mi?' sorusunu getiriyor. CIA'nın harekete geçmesiyle kripto yapıların devreye girmesinden söz edebiliriz. Miraflores Sarayı'nın girişinde güvenlik çemberi oluşturulmuş durumda çünkü her an her şey olabilir. Amerika sadece havadan değil, içerideki uyuyan hücrelerini de harekete geçirmiş olabilir." ifadeleri ile iç karışıklık riskini vurguladı.
SALDIRIDAN 10 SAAT ÖNCE KRİTİK ÇİN ZİRVESİ
Operasyonun zamanlamasındaki çarpıcı detayı A Haber'de paylaşan Orhan Sali, Çin ve Rusya faktörüne değindi. Sali, "Çin-Venezuela ilişkileri çok yakın. Bu saldırıdan tam 10 saat önce başkentte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendi özel temsilcisi Maduro ile görüştü ve son durum değerlendirmesi yapıldı. Amerika bu görüşmeden haberdardı. İstihbarat savaşları diyoruz ya; artık her şey o kadar şeffaf ki... Amerika bu saldırı kararını aslında 24 Aralık'ta, Noel öncesi almıştı. Ancak Nijerya'daki hava saldırıları ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi. Çin'in desteği Maduro için hayati önemde." dedi.
TRUMP'IN 2026 HESABI: "POPÜLİST BİR ÇIKIŞ"
ABD Başkanı Trump'ın neden Venezuela'yı hedef seçtiğini siyasi konjonktür üzerinden okuyan Sali, çarpıcı bir saptamada bulundu ve "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için bu sene hayati bir yıl. 2026 yılının Kasım ayında ara seçimler olacak. Kendi içindeki Trump seçmenlerini, o 'MAGA' (Make America Great Again) grubunu konsolide etmek için bu şekilde popülist çıkışları oluyor. Trump'ın en büyük vaadi 'savaşsızlık' üzerineydi ancak şu an bu durumun tam tersi bir tablo oluştu. Venezuela'da yapılacak bir hata, Amerika için Vietnam'dan daha büyük bir yenilgi riski taşır." dedi.
"VENEZUELA'NIN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ İŞTAH KABARTIYOR"
Uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının bir bahaneden ibaret olduğunu savunan Orhan Sali, asıl meselenin ekonomik çıkar olduğunu belirterek, "Bahane uyuşturucu kaçakçılığı ama gerçek bu değil. Venezuela'nın elinde çok önemli madenler ve yer altı zenginlikleri var. Amerika için bunları çok daha ucuza getirmenin yolu, binlerce kilometre ötedeki Irak, Kuveyt veya Katar'la uğraşmaktansa hemen yanı başındaki (Florida-Miami'ye çok yakın) Caracas'a müdahale etmektir. 90'lı yıllarda Panama'da Noriega'ya ne yaptılarsa bugün aynısını Maduro'ya yapmaya çalışıyorlar. Panama'da da bahane uyuşturucuydu, sonuç 5 bin sivilin katledilmesi ve işgal oldu." dedi.
"AMERİKA İÇİN DÖNÜM NOKTASI"
Sali, Latin Amerika'daki bu gelişmenin küresel dengeleri değiştireceğini ifade etti ve "Bu, Amerika ve Latin Amerika için bir dönüm noktası. Amerika hiçbir zaman bu kadar geniş çaplı bir saldırıyı Güney Amerika'da bir ülkeye karşı düzenlememişti. Brezilya ve Kolombiya'nın tepkisi çok önemli çünkü sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar. Dünya artık tek kutuplu değil; ABD'nin Venezuela'da yapacağı büyük bir hata, bedeli çok ağır bir bataklığa dönüşebilir." diyerek sözlerini noktaladı.
