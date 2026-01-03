2026’nını ilk büyük krizi! Venezuela’da kaosun şifreleri A Haber’de: ABD Caracas’ı neden bombaladı?

Güney Amerika'da yer yerinden oynuyor! Venezuela'nın başkenti Caracas ve stratejik eyaletler ABD savaş uçaklarının hedefi oldu. Maduro yönetimi "Olağanüstü Hal" ilan ederken, bölgeden gelen görüntüler sinsi bir işgal planının devreye sokulduğunu kanıtlıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı ve "Trump, 2026 ara seçimleri öncesi MAGA seçmenini konsolide etmek istiyor; bahane uyuşturucu, asıl hedef enerji ve madenler." dedi.

MADURO'DAN "DERHAL KONUŞLANIN" EMRİ

Saldırıların ardından Venezuela cephesinden gelen ilk resmi tepkiyi ve sahadaki askeri hareketliliği değerlendiren Orhan Sali, "Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro demiş ki; tüm savunma güçlerinin ülkenin genelinde derhal konuşlandırılmasını emrediyor. Bu, bundan sonraki süreçte herhangi bir saldırıya karşılık vereceklerinin bir sinyali. Şu an için bir kara harekatı başlamamış olabilir ama Amerika için söylüyorum; karaya çıkarma yapmanız gerekiyor. Bu da Amerika için çok ciddi bir risk ve kayıplara neden olabilir." ifadeleri ile olayın ciddiyetini özetledi.