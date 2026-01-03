DMM "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği" iddiasına yalanlama: Gerçek dışı

03 Ocak 2026, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2026 16:47 Güncelleme: 03.01.2026 16:52
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği ve mağduriyet oluştuğu" iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "tamamen gerçek dışı olup kasıtlı dezenformasyon niteliği taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Hatay'daki konut kuralarına ilişkin söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Deprem öncesinde tapuda tek bir konut üzerinde mirasçı durumundaki tüm maliklerin, aynı konut için müşterek hak sahibi olarak kuraya dahil edilmesinin yürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle başvurularda birden fazla mirasçı bulunsa dahi, kura sonucunda yalnızca tek bir konut tahsis edilmektedir. Haberlere konu edilen kayıtların mükerrer tahsisle ilgisi bulunmadığı, tamamen miras ve müşterek mülkiyet hükümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 'bir konutun birden fazla kişiye verildiği' yönündeki iddialar, mevzuatın bilinçli şekilde çarpıtılmasından ibarettir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

