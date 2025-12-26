DMM’den “MHRS randevularına gitmeyene ceza” iddiasına yalanlama

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli mecralarda yer alan, "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" iddiaları asılsızdır.

MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan "Randevu İptal Cezası Bildirimi" gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir.

Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (https://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir.

Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."