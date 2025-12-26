DMM’den “MHRS randevularına gitmeyene ceza” iddiasına yalanlama

26 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2025 20:07 Güncelleme: 26.12.2025 20:22
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli mecralarda yer alan “MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM, MHRS randevusuna gidilmemesi veya iptal edilmesi nedeniyle para cezası uygulandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli mecralarda yer alan, "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" iddiaları asılsızdır.

MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan "Randevu İptal Cezası Bildirimi" gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir.

Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (https://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir.

Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."

