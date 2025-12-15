CHP’nin acı günü: Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı | Özel’in gözyaşları...

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (İHA)

"HEP KOŞTURMA İÇERİSİNDEYDİ"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da şehir için hüzünlü bir günün yaşandığını vurgulayarak, "Şehrimizde iyi bir mesai arkadaşı olarak hep koşturma içerisindeydi. Rahatsızlığına rağmen sürekli vatandaşa nasıl hizmet edebilirim... Bütün kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıyordu. Gerçekten çok iyi bir iz bırakmıştı, iyi bir intiba bırakmıştı." dedi.

KUR'AN OKUNDU DUALAR EDİLDİ

Konuşmaların adından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Durbay için helallik alındı. Durbay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler eşliğinde Hatuniye Camisi'ne götürüldü. Törene Durbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, kent protokolü, partililer ve vatandaşlar katıldı.