CHP’nin acı günü: Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı | Özel’in gözyaşları...

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için belediye hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Durbay’ın cenazesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakınları tarafından morgdan alınarak alkışlar eşliğinde tören alanına getirildi. Özel cenazede gözyaşları dökerken "Hayata, siyasete, hele hele bizim gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor." ifadelerini kullandı.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için belediye hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TÖREN!

CENAZESİNİ ÖZGÜR ÖZEL ALDI

Durbay'ın cenazesi morgdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakınlarınca alındı, alkışlar eşliğinde görev yaptığı belediye hizmet binasının önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende Durbay'ın özgeçmişi okundu.

"BU KADARINI GÖZÜM ALMIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok zor bir gün yaşandığını belirterek, "Hayata, siyasete, hele hele bizim gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor. Daha 6 ay önce hep birlikte kardeşimi, Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik." dedi.

"HEP KOŞTURMA İÇERİSİNDEYDİ"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da şehir için hüzünlü bir günün yaşandığını vurgulayarak, "Şehrimizde iyi bir mesai arkadaşı olarak hep koşturma içerisindeydi. Rahatsızlığına rağmen sürekli vatandaşa nasıl hizmet edebilirim... Bütün kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıyordu. Gerçekten çok iyi bir iz bırakmıştı, iyi bir intiba bırakmıştı." dedi.

KUR'AN OKUNDU DUALAR EDİLDİ

Konuşmaların adından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Durbay için helallik alındı. Durbay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler eşliğinde Hatuniye Camisi'ne götürüldü. Törene Durbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, kent protokolü, partililer ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay dün yaşamını yitirmişti.

