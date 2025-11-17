Ukrayna'da Türk gemisi hedef alındı! DGM'den açıklama: Yaralanan yok
Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA Rusya tarafından hedef alındı. Alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle Romanya'nın Plauru köyü sakinleri tahliye edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. A Haber Muhabiri Filiz Uçan Savaş Ankara'dan detayları aktardı.
Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı.
TÜRK GEMİSİ ORINDA HEDEF ALINDI!
Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı.
A Haber Muhabiri Filiz Uçan Savaş Ankara'dan detayları aktardı. Filiz Uçan Savaş'ın aktardıkları şu şekilde:
Ukrayna'nın İzmail limanındaki 4000 ton LNG taşıyan Türk gemisi hedef alındı. Ve aslında gemide en önemli olay da içerisinde 16 personelin olmasıydı. Bununla ilgili ilk olarak yayınımızın başında 16 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu öncelikle olarak açıklayalım.
İlk açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden geldi.
"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan Orinda adlı LPG gemisine, Ukrayna İzmail limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından. İlk olarak şu anda Türk gemisinin içerisinde bulunan 16 Türk personelin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gemiyi terk ettiği bilgisini paylaşalım.
Tabii bir süredir Ukrayna ve Rusya arasında, biliyorsunuz ki, çatışmalar devam ediyor. Ee bu yüzden de aslında Ukrayna limanında Türk gemisi, Türk bayraklı gemisi hedef alındı. Tabii bununla ilgili şu an için resmi bir açıklamanın olmadığını söyleyelim. Tabii ki bu kapsamda hem Ticaret Bakanlığı, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hem de tabii bunun Dışişleri Bakanlığı boyutu da var. Bununla ilgili hem bakanlar kendi mevkidaşlarıyla eminim ki bir görüşme gerçekleştireceklerdir, irtibat kuracaklardır. Hem de resmi bir açıklama yapılacaktır.
Ancak şu an için aslında bu saldırılar Ukrayna ve Rusya çatışmasından kaynaklı aslında bir hedef alınan, bilinçli bir saldırı mıydı, yoksa bu çatışmalardan dolayı isabet mi aldı gemi ve bununla ilgili aslında neyle vurulduğuyla ilgili de tam olarak tüm açıklamalar resmi gelecek açıklamayla birlikte belli olacak.
Bu kapsamda da şu an için Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve tabii ki Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekleniyor. Bu kapsamda da onlar da kendi mevkidaşlarıyla görüşüp bir açıklama elbette ki yapılacaktır.
Ancak şu an için gemide yangının hala devam ettiğini söyleyelim. Ve özellikle o bölgede aslında Romanya'nın Palauru köyü de çok yakın bir bölge. Bu yüzden de bu kapsamda o köy sakinleri de bu saldırı sonrasında alev alan geminin patlama tehlikesine karşı da tabii içerisinde sıvılaştırılmış gaz bulunması da önemli, bir tahliye söz konusu o bölgede de.
Ancak şu an için 16 Türk personeli gemide değil, onlar tahliye edildi, sağlık durumu iyi. Ancak olayla ilgili tam net açıklamayı da tabii ki de bakanlıklar yapacaktır. Bununla ilgili de bizler de elbette ki tüm gelişmeleri takip ediyoruz.
PATLAMA TEHLİKESİ SONRASI TAHLİYE
Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.
"YARALANAN YOK"
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."
Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih belli oldu mu?
- Kediler ve psikolojik etkiler: Şizofreni riskini artırabilir mi?
- Kamuya yeni istihdam: TCDD ve DSİ’den binlerce personel alımı
- 178 kilodan 86’ya… Her öğününe eklediği bu besin kilo kilo yağlarını eritti
- Kasım 2025 faizsiz 100 bin TL destek paketi güncellendi: İşte banka banka kampanyalar
- Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap
- Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?
- Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor!
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuruları başladı! İşte e-Devlet başvuru ekranı
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?