Ukrayna’da Türk gemisi hedef alındı! DGM’den açıklama: Yaralanan yok

Tabii bir süredir Ukrayna ve Rusya arasında, biliyorsunuz ki, çatışmalar devam ediyor. Ee bu yüzden de aslında Ukrayna limanında Türk gemisi, Türk bayraklı gemisi hedef alındı. Tabii bununla ilgili şu an için resmi bir açıklamanın olmadığını söyleyelim. Tabii ki bu kapsamda hem Ticaret Bakanlığı, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hem de tabii bunun Dışişleri Bakanlığı boyutu da var. Bununla ilgili hem bakanlar kendi mevkidaşlarıyla eminim ki bir görüşme gerçekleştireceklerdir, irtibat kuracaklardır. Hem de resmi bir açıklama yapılacaktır.

Ancak şu an için aslında bu saldırılar Ukrayna ve Rusya çatışmasından kaynaklı aslında bir hedef alınan, bilinçli bir saldırı mıydı, yoksa bu çatışmalardan dolayı isabet mi aldı gemi ve bununla ilgili aslında neyle vurulduğuyla ilgili de tam olarak tüm açıklamalar resmi gelecek açıklamayla birlikte belli olacak.

Bu kapsamda da şu an için Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve tabii ki Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekleniyor. Bu kapsamda da onlar da kendi mevkidaşlarıyla görüşüp bir açıklama elbette ki yapılacaktır.