Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde inceleme
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 15:37
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye'deki Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu'nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.