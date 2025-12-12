Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel’den Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde inceleme

12 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 15:37
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye'deki Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu'nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

