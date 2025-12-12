MSB’den dikkat çeken SDG açıklaması: Bazı ülkeler cesaretlendiriyor

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele, hudut güvenliği ve savunma sanayisindeki son faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK'nın kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 4-12 Aralık tarihleri arasında icra ettiği operasyonlarda, terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam edildi.

İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 732 KİLOMETREYE ULAŞTI

Son bir haftada 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Sınır içinde ve ötesinde yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Suriye harekat alanlarında, Menbic bölgesinde 4 kilometre uzunluğunda bir tünel daha kullanılamaz hale getirildi. Böylece bugüne kadar Tel Rıfat'ta 302, Menbic'te 430 kilometre olmak üzere Suriye harekat alanlarında imha edilen toplam tünel uzunluğu 732 kilometreye ulaştı.

HUDUTLARDA 235 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğinin kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı belirtilen toplantıda, son bir haftadaki yasa dışı geçiş girişimlerine ilişkin veriler de paylaşıldı.

4-12 Aralık tarihlerinde yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 şahıs yakalandı. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 2 bin 315 oldu.

Yılbaşından bu yana sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 491'e, engellenenlerin sayısı ise 62 bin 863'e yükseldi. Ayrıca aynı dönemde Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ENVANTERE YENİ YERLİ SİSTEMLER GİRDİ

Toplantıda, TSK'nın gücüne güç katan yerli ve milli savunma sanayi projelerindeki son duruma da değinildi. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS) ile Sensör Keşif, Radar ve Komuta araçlarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı bildirildi. Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildi.

MKE'DEN AZERBAYCAN'A STRATEJİK ADIM

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin bir yansıması olarak MKE'nin, Azerbaycan'da "Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA)" adıyla şirket kurduğu açıklandı. Şirketin, MKE'nin yurt dışındaki ilk iştiraki olma özelliği taşıdığı ve faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Öte yandan, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen bir geminin Romanya'ya satışının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için daha üstün özelliklere sahip olacak "Seferihisar" gemisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek donanmaya teslim edileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, vefatının 22'nci yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev rahmetle anıldı.

Uluslararası görevler kapsamında ise NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) komutaları ile Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevinin İtalya'ya devredildiği hatırlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN ENTEGRASYONU

Toplantının soru-cevap bölümünde ise SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin, "SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yapılan açıklamalarda şunlar kaydedildi;

Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir.

SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir.

TSK'NIN GÖRÜNTÜLERE YANSIYAN SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİĞİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye Ordusu'nun faaliyetleridir.

ABD' BÜYÜKÇLESİ BARACK'IN S400 VE F-35 AÇIKLAMALARI

Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.

F-35 tedariğine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

EUROFİGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir.