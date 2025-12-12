Futbolda bir bomba daha! Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz'a bahis incelemesi
Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Bahis operasyonunda tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajı savcılığı harekete geçirdi. Baltacı'nın attığı "Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler" mesajı üzerine Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni delillere ulaştı. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da 'bahis' incelemesi başlatıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerin dijital materyallerini inceleyen savcılık yeni bilgilere ulaştı. Baltacı'nın WhatsApp konuşmalarında geçen 3 isim soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkatini çekti.
CEZA ALDI İSYAN ETTİ
Sabah'ın haberine göre 13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.
Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.
"DEDİĞİN GİBİYSE TOPÇU KALMAZ"
Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.
Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.
Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı. Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.
YILMAZ VE BARDAKÇI'YA İNCELEME
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baltacı'nın mesajlarına yoğunlaştı. Baltacı'nın bahsettiği isimlerden 'Eren'in Galatasaraylı Eren Elmalı, 'Apo'nun Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, 'Barış'ın ise son yıllarda yükselen bir performansla yurtdışına astronomik ücretlerle transfer olacağı yönünde geçtiğimiz transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz olduğu değerlendiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?
- Hangisi "gurme" ile eş anlamlıdır?
- Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
- Hangisi sözlük tanımına göre "fihrist"in eş anlamlısıdır?
- Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
- Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
- Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenen ve kaçıran kişi kimdir?
- Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?
- Gözden kaçırdığınız gizli kahraman! Kalp krizine karşı kalkan oluyor
- Resimli Cuma mesajları | Paylaşmalık en farklı, anlamlı ve içten cuma sözleri
- 12 Aralık Cuma hutbesi yayımlandı! Cuma hutbesi konusu ne? Tam metni oku-PDF indir