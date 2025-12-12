Futbolda bir bomba daha! Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi

Metehan Baltacı

"DEDİĞİN GİBİYSE TOPÇU KALMAZ"

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.

Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı. Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.