12 Aralık 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Futbolda bir bomba daha! Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz'a bahis incelemesi

Futbolda bir bomba daha! Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz'a bahis incelemesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 07:01
Futbolda bir bomba daha! Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Bahis operasyonunda tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın WhatsApp mesajı savcılığı harekete geçirdi. Baltacı'nın attığı "Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler" mesajı üzerine Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni delillere ulaştı. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da 'bahis' incelemesi başlatıldı.

Metehan Baltacı bahis soruşturması kapsamında tutuklandıMetehan Baltacı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı

Soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı Metehan Baltacı, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerin dijital materyallerini inceleyen savcılık yeni bilgilere ulaştı. Baltacı'nın WhatsApp konuşmalarında geçen 3 isim soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkatini çekti.

Metehan BaltacıMetehan Baltacı

CEZA ALDI İSYAN ETTİ
Sabah'ın haberine göre 13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Eren ElmalıEren Elmalı

Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kendisinin de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuların açıklandığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği görüldü.

Metehan BaltacıMetehan Baltacı

"DEDİĞİN GİBİYSE TOPÇU KALMAZ"

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.

Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı. Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim BardakçıBarış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı

YILMAZ VE BARDAKÇI'YA İNCELEME
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baltacı'nın mesajlarına yoğunlaştı. Baltacı'nın bahsettiği isimlerden 'Eren'in Galatasaraylı Eren Elmalı, 'Apo'nun Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, 'Barış'ın ise son yıllarda yükselen bir performansla yurtdışına astronomik ücretlerle transfer olacağı yönünde geçtiğimiz transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz olduğu değerlendiriliyor.

Futbolda bir bomba daha! Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz’a bahis incelemesi

Soruşturma birimleri, PFDK'dan ceza alan Eren Elmalı'nın yanı sıra daha önce bahis skandalına adı karışmayan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'yı da mercek altına aldı.

Türk futbolunda bahis–şike depremiTürk futbolunda bahis–şike depremi TÜRK FUTBOLUNDA BAHİS–ŞİKE DEPREMİ
22 hakem daha disiplin kuruluna sevk edildi22 hakem daha disiplin kuruluna sevk edildi 22 HAKEM DAHA DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ
Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması!Futbolda ikinci dalga bahis soruşturması! FUTBOLDA İKİNCİ DALGA BAHİS SORUŞTURMASI!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör