Eskişehir'deki rüşvet operasyonunda 32 şüpheliden 9'u tutuklandı!

Eskişehir'de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından, aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı ve 14'ü hükümlü 20 kişi olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 32 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

33 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından, aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı ve 14'ü hükümlü 20 kişi olmak üzere toplam 33 şüphelinin soruşturma kapsamında eş zamanlı gözaltına alınması talimatı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4 hükümlü ve 1 kişi olmak üzere 8 şüphelinin, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 hekim, 1 hastane çalışanı, 9 sivil şüphelinin ise emniyet ve savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. 1 firari sivil şüpheli bugün kendiliğinden gelerek teslim olmuş ve gözaltına alınmış, 1 firari sivil şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

