Haberler Gündem Haberleri Eski CHP İlçe Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.12.2025 21:19 Güncelleme: 09.12.2025 21:44
Antalya'da CHP Serik önceki dönem ilçe başkanı Ş.Ç.'nin Serik Belediyesi'nde işinin halledilmesi karşılığı esnaf K.K.'den 80 bin TL istediği iddiası sonrası harekete geçildi. Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ş.Ç. gözaltına alındı.

Önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., başkanlık yaptığı dönemde Serik Belediyesinde yapılacak bir iş karşılığında iddiaya göre K.K. isimli esnaftan 80 bin TL istedi. K.K.'nin şikayetçi olması sonrasında Ş.Ç. ile K.K., Serik Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

