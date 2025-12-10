İsrail Suriye'de neyin peşinde? “Savaş kaçınılmaz deniyorsa hedef Türkiye’dir”

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü özellikle başkent Şam'da büyük bir coşkuyla kutlanırken, ülkede iyileşme ve yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu olumlu tabloya rağmen İsrail cephesinden bölgeyi yeniden kaosa sürükleyebilecek provokatif açıklamalar geldi. İsrailli bakanın "Suriye ile savaş kaçınılmaz" sözlerini A Haber'e değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise, olası bir savaşın yalnızca Suriye'yi değil, doğrudan Türkiye'yi hedef alacağını vurguladı.

HALEP'TE ASKERİ GEÇİŞ TÖRENİ

Suriye'nin baskı rejiminden kurtuluşunun 1. Yılında Halep'te askeri geçiş törenini değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, yayınlanan askeri teçhizat ve ordu görüntülerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Suriye'de Şam'da, Halep'te halkın büyük bir katılımıyla yapılan 1. yıl dönümü kutlamaları vardı. Orada bayraklara dikkat buyurunuz. Değil mi? Bayrağın içerisinde bir tevhit bayrağı vardı tek tük. Suriye'nin yeni bayrağı vardı. Arada bir Türk bayrağı da görüyorduk hatta.

Yani düzenli bir birliğe geçilmiş. Çünkü bu törenlerden anlarsınız siz bir birliğin nasıl olduğunu. Araçlar çok zayıf elbette. Eski bunlar BTR. Şeyden kalan, Sovyetler Birliği'nden kalan şeyler. Rusya'dan destek olarak gelmiş olan tanklar 72 serisi, T-72. Bir taraftan da BTR-80 civarı şeyler var, türü araçlar var, tekerlekli zırhlı araçlar. Düzenli bir birlik haline gelmiş. Bu Suriye Milli Ordusu. Yani 8 Aralık devrimini yapan milli ordu bu. Sahaya çıkmış, sokağa çıkmış, halkın içine karışmış ve tören meydanlarında gövde gösterisi yapıyor. Bu törenin dizaynını da Türkiye yapmış sanki.