AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye’ mesajı: SDG büyük bir tehdit Şam’a entegre olmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yılın son MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Sanal bahis pandemiye dönüştü. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor.

Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor.

SDG Suriye'de büyük bir tehdit. 10 Mart Anlaşması silah bırakmayı öngörüyor. Terör örgütünün Suriye'deki faaliyetleri Şam'a tehdit.

Üç tane tehditle karşı karşıya bırakılıyor kendi içerisinde. Bir tanesi Esad artığı bir takım unsurların Lazkiye bölgesinde mevcut Suriye yönetimine karşı bir takım kalkışma planlaması.

İkincisi şunu söylemek isterim Lazkiye bölgesinde biz Alevilerin Şiilerin hakkını savunmak üzere terör eylemi yapanları kast ediyorum hiçbir şekilde Suriye'deki Alevi kardeşlerimizle Şii kardeşlerimizle bir ilgisi yok. Bunlar Esad'ın katliamcı rejimini bir şekilde diriltmek isteyen unsurlar. Bu Şebbiha unsurlarıyla Alevi Şii kardeşlerimizi birbirine karıştırmak çok vahim bir hata olur.

Gerçekten Alevi kardeşlerimize Şii kardeşlerimize Nusayri kardeşlerimize dönük olarak dönük olarak yanlış yaklaşım olursa biz bunun karşısında oluruz.

İkinci tehdit güneyde hiçbir şekilde Dürzi kardeşlerimizi temsil etmeyen Siyonist yanlısı bir kanaat önderi var.

Üçüncü tehdit SDG Terör Örgütünün ortaya koyduğu faaliyetler. Yaptığı işi Kürtlerin kazanımı olarak sunması tıpkı Lazkiye'deki Güneydeki Dürzi Bölgesi'ndeki gibi yanlıştır.

Yakın zamanda birkaç haftadır şöyle bir eğilim ortaya çıktı. Süreçten yana olduğunu söyleyip AK Parti'yi suçlamak. Cumhur İttifakını suçlamak. AK Parti'ye ödev vermek. AK Parti'ye karşı olduğunu özellikle belirtmek zorunda olduğunu hissetmek gibisinden bir eğilim ortaya çıktı. Burada tabi partimize dönük bir takım cümlelerin kurulduğunu haksız ve siyasi iftira anlamına gelecek bir takım değerlendirmeleri görüyoruz. Tabi ki bunların hepsine verecek cevabımız var. Ama dediğim gibi süreci karşıda gözüküp de bir takıp siyasi iftiralarla yoldan çıkarmaya çalışanlar olduğu gibi süreçten yana gözüküp odağımızı kaybettirmeye çalışanlara karşı da hassas olmalıyız. Ana yol da tutmalıyız süreci.

Odağımız en başından bu yana Terörsüz Türkiye. Yol haritası işliyor. Silah bırakma tam anlamıyla gerçekleşmeli. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT sahayı tarıyor.

Rum yönetimin yaptığı işgalciliktir. GKRY'nin Lübnan ile anlaşması hükümsüzdür.

(Başkan erdoğan suriye'yi ziyareti edecek mi? sorusu üzerine) Yakın zamanda bir planlama takvimi yok.

