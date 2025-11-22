Komisyon İmralı yolcusu! Heyette hangi isimler yer alacak?
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya göndereceği heyet belli oldu. 3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak. İşte o isimler...
'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında, İmralı'yı ziyaret etme kararı alındı.
Karar kapsamında komisyonda grubu bulunan AK Parti, MHP ve DEM Parti'den milletvekillerin yer alacağı heyet İmralı'ya gidecek.
Heyette; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.
Öte yandan CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu'nun da heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi.
3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak.
NE OLMUŞTU?
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün 18'inci toplantısını yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının başında Komisyonun önümüzdeki dönemki yol haritasını belirlemek için kapalı oturum yapılmasını önerdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kapalı oturum yapılmasına karşı çıktı ve partisinin karar alınması halinde İmralı'ya gidip teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı. Emir, CHP'nin Komisyon çalışmalarına katılmaya ise devam edeceğini belirtti.
KAPALI OTURUM YAPILDI
Parti temsilcilerinin tek tek görüşlerini açıklamalarının ardından kapalı oturum yapılması kararı AK Parti, DEM Parti ve MHP oylarıyla alındı. CHP'li üyeler toplantıdan ayrılıp kapalı oturuma da katılmadı.
KİM NE ÖNERDİ?
CHP, Yeni Yol, HÜDAPAR görüşmenin SEGBİS (görüntülü görüşme) yöntemi ile yapılmasını önerdi. AK Parti, MHP, DEM Parti, İmralı'ya gidilmesi yönünde tavır koyarken EMEP ve TİP de buna destek verdi.
NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK
Kapalı oturumda İmralı'ya gidilmesi kararı 3'e karşı 32 kabul oyuyla alındı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada kararın "nitelikli çoğunlukla" alındığının altı çizildi. Oylamada 2 de çekimser oy kullanıldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP kabul; Yeni Yol çekimser; DP, DSP ve HÜDAPAR ise ret oyu kullandı. Yurt dışında oldukları için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin toplantıya katılmadılar.
NE ZAMAN GİDİLECEK?
Heyetin önümüzdeki hafta içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Süper Lig 13. hafta: Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? En etkili 5 yöntem: Kulak basıncını 1 dakikada hafifletiyor
- MGM tarih verdi: Sağanak giderek etkisini artıracak! Hava 6 derece birden soğuyacak
- Efsane mi gerçek mi? Bilim açıkladı: Aç karnına spor yapmak işe yarıyor mu?
- Sadece yüzde 1’lik kesim gördü! 7 saniyede baykuşların arasındaki kediyi bulun
- Taşacak Bu Deniz Emine kim? Seda Soysal kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masum görünüyor ama değil! Çay severlerin farkında olmadan yaptığı 7 hata
- Bu hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım’da hangi sınavlar var, saat kaçta? ALES/3, ATA AÖF...
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Sorun düzeldi mi?
- Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Şimdiye kadarki en kokulu sağlık sırrı! O basit sebze ağzı nasıl temizliyor?