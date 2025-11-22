Komisyon İmralı yolcusu! Heyette hangi isimler yer alacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (Foto: AA)

Heyette; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu'nun da heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız (Foto: AA)

3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak.

NE OLMUŞTU?

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün 18'inci toplantısını yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının başında Komisyonun önümüzdeki dönemki yol haritasını belirlemek için kapalı oturum yapılmasını önerdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kapalı oturum yapılmasına karşı çıktı ve partisinin karar alınması halinde İmralı'ya gidip teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı. Emir, CHP'nin Komisyon çalışmalarına katılmaya ise devam edeceğini belirtti.

KAPALI OTURUM YAPILDI

Parti temsilcilerinin tek tek görüşlerini açıklamalarının ardından kapalı oturum yapılması kararı AK Parti, DEM Parti ve MHP oylarıyla alındı. CHP'li üyeler toplantıdan ayrılıp kapalı oturuma da katılmadı.



KİM NE ÖNERDİ?

CHP, Yeni Yol, HÜDAPAR görüşmenin SEGBİS (görüntülü görüşme) yöntemi ile yapılmasını önerdi. AK Parti, MHP, DEM Parti, İmralı'ya gidilmesi yönünde tavır koyarken EMEP ve TİP de buna destek verdi.



NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Kapalı oturumda İmralı'ya gidilmesi kararı 3'e karşı 32 kabul oyuyla alındı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada kararın "nitelikli çoğunlukla" alındığının altı çizildi. Oylamada 2 de çekimser oy kullanıldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP kabul; Yeni Yol çekimser; DP, DSP ve HÜDAPAR ise ret oyu kullandı. Yurt dışında oldukları için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin toplantıya katılmadılar.

NE ZAMAN GİDİLECEK?

Heyetin önümüzdeki hafta içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.