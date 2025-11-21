Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı gündemiyle toplandı! CHP İmralı’ya gitmeme kararı aldı

OYLAMA NASIL OLACAK?

Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5'te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı'ya ziyaret konusunda da "nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)" aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren "kapalı toplantıyı" kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı'nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar "gizli" nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı'nca kamuoyuna duyurulacak.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İmralı düğümüne ilişkin DEM Parti'den de bir açıklama geldi. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları tarih yazacak. Bu mesele siyaset üstü bir mesele, seçim meselesi değil." ifadelerini kullandı.