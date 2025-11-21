Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı gündemiyle toplandı! CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün "İmralı" gündemiyle toplandı. İmralı'ya gidilip gidilmemesinin oylanacağı komisyon öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gerekirse ben giderim" dedi. AK Parti, komisyon öncesi yapılan toplantının ardından "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz." açıklamasını yaptı. CHP ise İmralı'ya gitmeme kararı aldı. Peki olası Öcalan görüşmesi nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecek?
Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Bu soru artık yanıt buluyor. Toplantıda İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılması bekleniyor.
Komisyon toplantısı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da bir araya geldi. Ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından oturum kapalı devam ediyor.
OYLAMA NASIL OLACAK?
Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5'te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı'ya ziyaret konusunda da "nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)" aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren "kapalı toplantıyı" kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı'nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar "gizli" nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı'nca kamuoyuna duyurulacak.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İmralı düğümüne ilişkin DEM Parti'den de bir açıklama geldi. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları tarih yazacak. Bu mesele siyaset üstü bir mesele, seçim meselesi değil." ifadelerini kullandı.
CHP İMRALI'YA GİTMEME KARARI ALDI
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını açıklarken, komisyonda kalmaya devam edeceklerini belirtti.
MHP'Lİ FETİ YILDIZ: PARTİM ADINA İMRALI'YA BEN GİDECEĞİM
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş' gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Yıldız, "Olumlu bir yönde 'tamam' kararı çıkar. Oylama olması lazım. Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak, bir oylama yaparız; ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Biz CHP'nin katılmalarını isteriz; ama kendi takdirleri. Elbette oy birliğiyle bu kararın alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli; ama onlar olmasa da biz gideriz. 'Biz gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahminimce her partiden 4-5 milletvekili olur. Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim. AK Parti adına kim katılacak bilmiyorum. Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir, o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir" dedi.
"CHP'NİN KARARI SÜRECİ DURDURMAYACAK"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İmralı ziyaretine katılmama kararını A Haber'de değerlendiren kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, partinin daha önce de bu yönde bir eğilim ortaya koyduğunu, alınan kararın beklenen bir gelişme olduğunu ifade etti. CHP'nin katılmamasının komisyonun aksiyon almasını engellemeyeceğini belirten Daşdemir, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleriyle ziyaretin gerçekleşeceğini söyledi. Daşdemir, MHP adına Feti Yıldız'ın gideceğinin beyan edildiğini, AK Parti'den de komisyonda yer alan genel başkan yardımcılarından birinin katılımının kuvvetle muhtemel olduğunu aktardı.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME VE ZİYARETİN GEREKÇESİ
Geçtiğimiz Pazartesi günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıklayan Hilmi Daşdemir, Bahçeli'nin bu süreci başlatarak siyaseten zor ve beklenmeyen bir adım attığını vurguladı. Daşdemir, Bahçeli'nin oy kaygısı taşımadığını belirterek ziyaret kararının arkasındaki temel nedenleri şu sözlerle aktardı:
"Suriye'de SDG'nin farklı yollara sapma meyli ve bir federasyon oluşturma girişimi söz konusu. Bunun bir sonraki adımının Türkiye olabileceğine dair endişeler var. Bahçeli'nin endişeleri bunlardı. Bu çerçevede, akan kanın durdurulması ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin hızlandırılması amacıyla bu görüşmeye gerek duyuldu."
"YÜZ YÜZE GÖRÜŞME ZEMİNİ OLUŞTU"
Ziyaretin yöntemiyle ilgili tartışmalara da değinen Daşdemir, yasal kısıtlamalar nedeniyle hükümlünün başka bir yere taşınmasının mümkün olmadığını bu nedenle görüşmenin yerinde yapılmasının en doğru yöntem olarak görüldüğünü belirtti.
Daşdemir, sürecin sekteye uğramaması ve yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi adına, örgüt elebaşısının komisyon tarafından bizzat ve "ilk ağızdan" dinlenmesinin hedeflendiğini dile getirdi.
Daha önce AK Parti kanadında metodolojiye (çevrimiçi veya fiziki görüşme) dair bir netlik olmadığını hatırlatan Daşdemir, gelinen noktada yüz yüze bir görüşme için zeminin oluştuğunu ifade etti. Daşdemir, Bahçeli'nin grup toplantısındaki "Kimse gitmezse 3 arkadaşımı alır ben giderim" çıkışının da bu konudaki kararlılığı gösterdiğini sözlerine ekledi.
