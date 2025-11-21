Terörsüz Türkiye Komisyonu’ndan İmralı’ya ziyaret! Görüşme nasıl olacak?

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün saat 14.00'te yapacağı toplantıda, komisyonun İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi konusu ele alınıp oylanacak. Bu kritik toplantı öncesi partilerde de büyük bir hareketlilik vardı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Güler, toplantı sonrası "İmralı'ya gidilmesine sıcak baktıklarını ve oylama olursa olumlu oy kullanacaklarını" açıkladı. Güler, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak AK Partili ismin ise daha sonra belirleneceğini aktardı.

AK Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alternatifli bir liste sunulacak. İmralı'ya gidecek isim konusunda son kararı Erdoğan verecek. MHP ve DEM Parti'den de İmralı görüşmesine destek mesajları geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun bu konuda katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alabileceğini kaydetti.

FOTOĞRAF, GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI...

Sabah'ın haberine göre; Başından beri tavrını belli etmeyen CHP'nin kararının ise bugün netleşmesi bekleniyor. Aralık başında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacak. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacak.