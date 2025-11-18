18 Kasım 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'nci kez toplanıyor! Bakanlar sunum yapacak

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'nci kez toplanıyor! Bakanlar sunum yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 04:10 Güncelleme: 18.11.2025 04:25
ABONE OL
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17’nci kez toplanıyor! Bakanlar sunum yapacak

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'nci toplantısı bugün Numan Kurtulmuş'un başkanlığında gerçekleşecek. Komisyonda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Geçtiğimiz hafta Gürcistan'da askeri uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'nci toplantısı bugün saat 15.00'te yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında gerçekleşecek komisyonda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Foto: AAFoto: AA

MİLLİ DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK PEKİŞTİRİLİYOR

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre komisyonun toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla oluşturuldu.

Foto: AAFoto: AA

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Öte yandan komisyonun 6 Kasım'da yapması planlanan 17'nci toplantısı "teknik nedenlerle", 13 Kasım perşembe günü yapılması planlanan toplantısı da "askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle" ertelendi. Bugün gerçekleşecek toplantıda, İçişleri Bakanı Yerlikaya , Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ı sunum yapacak.

SON TOPLANTIDA BAKAN FİDAN VE BAKAN TUNÇ SUNUM YAPTI

Komisyonun 15 Ekim'deki 15'inci toplantısında, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Genç Barış İnşacıları Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcilerine söz verildi. Komisyonun 30 Ekim'deki 16'ncı toplantısında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirme yaptı. Her iki Bakanın da milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

PKK Zap kampından çekildiğini duyurduPKK Zap kampından çekildiğini duyurdu PKK ZAP KAMPINDAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU
Tarih belli oldu! Süreç komisyonu toplanıyorTarih belli oldu! Süreç komisyonu toplanıyor TARİH BELLİ OLDU! SÜREÇ KOMİSYONU TOPLANIYOR
Terörsüz Türkiye toplantısı ertelendiTerörsüz Türkiye toplantısı ertelendi "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" TOPLANTISI ERTELENDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17’nci kez toplanıyor! Bakanlar sunum yapacak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17’nci kez toplanıyor! Bakanlar sunum yapacak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17’nci kez toplanıyor! Bakanlar sunum yapacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör