Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17’nci kez toplanıyor! Bakanlar sunum yapacak

Foto: AA

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Öte yandan komisyonun 6 Kasım'da yapması planlanan 17'nci toplantısı "teknik nedenlerle", 13 Kasım perşembe günü yapılması planlanan toplantısı da "askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle" ertelendi. Bugün gerçekleşecek toplantıda, İçişleri Bakanı Yerlikaya , Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ı sunum yapacak.

SON TOPLANTIDA BAKAN FİDAN VE BAKAN TUNÇ SUNUM YAPTI

Komisyonun 15 Ekim'deki 15'inci toplantısında, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Genç Barış İnşacıları Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), 29 Ekim Kadınları Derneği (29 EKD) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcilerine söz verildi. Komisyonun 30 Ekim'deki 16'ncı toplantısında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirme yaptı. Her iki Bakanın da milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.