Uçak kazasında karakutu ne zaman çözülür? Bakan Güler açıkladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 20 askerin şehit olduğu C130 tipi askeri kargo uçağı kazasına ilişkin "Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer. Ön bulgular kuyruk kopması. " dedi. A Haber Muhabiri Kübra Bal konuya dair detayları aktardı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuya ilişkin "Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer" dedi.
"SÜREÇ EN AZ 2 AY SÜRER"
Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.
Güler, kazaya ilişkin, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. C130'ları 1957'den beri kullanıyoruz. 1999'da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibarıyla güvenli bir uçak." bilgisini paylaştı.
A Haber Muhabiri Kübra Bal da Ankara'dan Bakan Güler'in açıklamalarına dair detayları aktardı. Bal'ın aktardıkları şu şekilde:
Hatırlayacak olursanız karakutunun Türkiye'ye getirildiği bilgisi elimizdeydi. Ve buna ilişkin olarak da aslında içerisindeki veriler oldukça önemli. Çünkü içerisindeki sesler deşifre edilecek ve daha sonrasında da son anda neler yaşandı, neler konuşuldu, bunlar ortaya çıkmış olacak incelemelerin sonucunda. Bir kaza mı oldu, insani bir faktör mü oldu, bir teknik arıza mı oldu, yoksa hava şartlarından dolayı mı kaza gerçekleştiği aslında ortaya çıkmış olacak.
Bununla ilgili olarak da 3 saatlik süren Kabine toplantısının ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'e bu sorular aslında yöneltildi. Ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Ankara'da karakutuların ne zaman biteceği, incelemesinin ne zaman biteceği sorusuna, 'İlk bulguları almak yaklaşık 2 ay sürebilir' ifadelerini kullandı. Yani 2 ay sonra resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Buna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Kaza Kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve karakutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz" dedi ve "Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız" ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ise 2 aylık bir sürecin bizi beklediğine aslında işaret etmiş oldu. Kabine toplantısının ardından gerçekleştirilen açıklamalar da bu yöndeydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih belli oldu mu?
- Kediler ve psikolojik etkiler: Şizofreni riskini artırabilir mi?
- Kamuya yeni istihdam: TCDD ve DSİ’den binlerce personel alımı
- 178 kilodan 86’ya… Her öğününe eklediği bu besin kilo kilo yağlarını eritti
- Kasım 2025 faizsiz 100 bin TL destek paketi güncellendi: İşte banka banka kampanyalar
- Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap
- Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?
- Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor!
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuruları başladı! İşte e-Devlet başvuru ekranı
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?