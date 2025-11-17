Uçak kazasında karakutu ne zaman çözülür? Bakan Güler açıkladı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuya ilişkin "Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer" dedi.

"SÜREÇ EN AZ 2 AY SÜRER"

Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.

Güler, kazaya ilişkin, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. C130'ları 1957'den beri kullanıyoruz. 1999'da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibarıyla güvenli bir uçak." bilgisini paylaştı.

A Haber Muhabiri Kübra Bal da Ankara'dan Bakan Güler'in açıklamalarına dair detayları aktardı. Bal'ın aktardıkları şu şekilde:

Hatırlayacak olursanız karakutunun Türkiye'ye getirildiği bilgisi elimizdeydi. Ve buna ilişkin olarak da aslında içerisindeki veriler oldukça önemli. Çünkü içerisindeki sesler deşifre edilecek ve daha sonrasında da son anda neler yaşandı, neler konuşuldu, bunlar ortaya çıkmış olacak incelemelerin sonucunda. Bir kaza mı oldu, insani bir faktör mü oldu, bir teknik arıza mı oldu, yoksa hava şartlarından dolayı mı kaza gerçekleştiği aslında ortaya çıkmış olacak.

Bununla ilgili olarak da 3 saatlik süren Kabine toplantısının ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'e bu sorular aslında yöneltildi. Ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Ankara'da karakutuların ne zaman biteceği, incelemesinin ne zaman biteceği sorusuna, 'İlk bulguları almak yaklaşık 2 ay sürebilir' ifadelerini kullandı. Yani 2 ay sonra resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.