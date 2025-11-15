Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu: Allah sabırlar versin

15 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 17:56 Güncelleme: 15.11.2025 18:20
Başkan Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ınbabası Mehmet Özcan’ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Başkan Erdoğan, Özcan'a, "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin." derken Özcan ise "Cumhurbaşkanım vatanımız sağ olsun" ifadeleriyle karşılık verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Davutlar köyünde yaşayan babası Mehmet Özcan'ı (78) telefonla arayarak taziyede bulundu.

"ALLAH SABIRLAR VERSİN"
Başkan Erdoğan, Özcan'a, "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aile fertlerini baş sağlığı diliyorum. Hepsine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"
Şehidin babası Mehmet Özcan da "Sağ olun Cumhurbaşkanım vatanımız sağ olsun" dedi.

