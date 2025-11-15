Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu: Allah sabırlar versin
Başkan Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ınbabası Mehmet Özcan’ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Başkan Erdoğan, Özcan'a, "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin." derken Özcan ise "Cumhurbaşkanım vatanımız sağ olsun" ifadeleriyle karşılık verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Davutlar köyünde yaşayan babası Mehmet Özcan'ı (78) telefonla arayarak taziyede bulundu.
"ALLAH SABIRLAR VERSİN"
Başkan Erdoğan, Özcan'a, "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aile fertlerini baş sağlığı diliyorum. Hepsine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yok sayıldı, servetlik oldu! Dünyayı değiştiren tarihi harita açık artırmada
- YDS ne zaman, saat kaçta? YDS/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Sadece yorgunluk sanmayın! Ayaklarınızdaki bu değişim ne anlama geliyor?
- Bu burçlar adeta nezaket dersi veriyor: En kibar ve saygılı 3 burç
- Fırçaya fazla mı sıkıyorsunuz, az mı? Her yaş için ne kadar diş macunu yeterli?
- Bu hafta sonu sınav var mı? 15-16 Kasım'da hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta?
- Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı: Kimleri kapsıyor, cezası ne kadar?
- İstanbul için kar tarihi verildi: O illerde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek! 17 ilde sarı kodlu uyarı
- O meyveyi yemeden kışa girmeyin! Uzmanlar açıkladı: Vücudunuzdaki eksikliği gideriyor
- Adaylar dikkat! Sağlık Bakanlığı açıkladı: DUS ve YDUS yılda kaç kez yapılacak?
- Brokoli değil, Ispanak hiç değil! Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: O yeşil güç ne?
- Taşacak Bu Deniz’in Şerif’i Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?