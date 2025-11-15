Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu: “Rabbim şehidimizi habibine komşu eylesin”

Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın ailesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan taziye telefonu… Başkan Erdoğan, baba Mehmet Özcan’la yaptığı görüşmede, “Rabbim sizleri ve şehidimizi sevgili habibimizin yanına komşu eylesin” diyerek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Baba Özcan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

