Bakan Murat Kurum A Haber’de açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi’ne yaklaşık 3 milyon kişi başvurdu

"DEVLET BURADA"

Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey. Devlet burada; İskenderun'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta… Türkiye Cumhuriyeti, dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koydu. CHP'ye tavsiyemiz, 86 milyonun mutluluğuna ortak olmalarıdır. Aksi halde, 86 milyon yaptıklarını yüzlerine vuracaktır.

Kahramanmaraş'ta Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı'nda yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremde hasar gören bu tarihi çarşıların yeniden ayağa kaldırılması için ekipler büyük bir titizlikle çalışıyor. Tarihi dokunun korunmasına özel önem veriliyor; restorasyon sürecinde geleneksel mimariye uygun malzemeler kullanılıyor, çarşıların özgün kimliğini yansıtan detaylar hassasiyetle işleniyor. Amaç, sadece yapıları onarmak değil, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını geleceğe sağlam bir şekilde taşımak.

500 BİN SOSYAL KONUT!

500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. (5. günde) 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız

İSTANBUL'A KİRALIK KONUT MÜJDESİ

İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. Rayiç bedelin yarısı bedelle, kurayla vatandaşlarımıza sunacağız 3 yıllığına. Yönetim, bakımı ve denetimi de TOKİ başkanlığında olacak. Bu konutların bir kısmını evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza, memurlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz."

KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ AŞAMADA?

İstanbul'da geri dönüşüm kapsamında 924 bin konutu teslim ettik. İstanbul'da 2 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.

Her zaman sahadaydık, milletimizin yanında olduk. Milletimizin sıkıntılarını görerek çözümler ürettik ve tempomuzu buna göre ayarladık. Deprem bölgesinde 500 bin ailemiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın bize ve devletimize dua etmeleri en büyük onur kaynağımız. Bizler bu görevi üstlendiysek, bu işleri yapmak zorundayız.

"GEBZE'DE YIKILAN BİNADAN SONRA 6 BİN BİNAYI İNCELEDİK"

Gebze'de bir binanın yıkılması süreciyle ilgili hemen olay yerine gittik, tespitlerimizi yaptık. AFAD'ın koordinasyonunda tüm bilim insanlarımızla birlikte bölgeyi ve yıkım sebeplerine dair incelem yaptık. OIldukça geniş bir çaplı incelemeyle altı bin binayı inceledik, 24 binayı boşalttık. Binalar riskli mi değil mi diye ayrı bir araştırma yaptık. Bu 24 binada 3'ü hariç diğerlerinde risk vardı. Yapım yılı, maşlzemesi gibi unsurlar dikkate alındı. Kentsel proje seçeneğini değerlendireceğiz orada. Örnek bir dönüşüm projesi olacak. İstiyoruz ki vatandaşımızın kılına bile zarar gelmesin. Bunu dönüşüm projesini Gebze belediye ile yürüteceğiz. Vatandaşımıza kira yardımında bulunacağız. Bu sorunu görmezden gelmeyerek üzerine giderek çözmeye çalışacağız.

"MİLLET BAHÇELERİNİN ALTINA DA SIĞINAK YAPACAĞIZ"

Sığınaklarla ilgili süreç herhangi bir endişe ya da gerilimle alakalı değil. Sığınak yönetmeliğimiz oldukça eskiydi. Çalışma başlattık, ilgili tüm kurum ve uzmanlarla yönetmeliği yeniledik. On daire fazlası binalarda sığınak zorunluluğu var. İletişim kapsamına kadar tüm detayları ele aldık. AVM, okul, hastane ve tüm kamu binalarında sığınak yağmayı, millet bahçelerinin altına sığınak yapmayı öngören bir yönetmeliği yayımladık.