Türkiye’den katil Netanyahu’ya yakalama kararı! A Haber’de çarpıcı detay
Türkiye, "İnsanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçundan 37 katil hakkında yakalama kararı çıkardı. Bununla en dikkat çeken konu ise İsrail Başbakanı katil Netanyanu’nda içinde bulunduğu haklarında "İnsanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçu kararı oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğdu Ahıakın, katil Bibi’nin hunharca ve kasten adam öldürme suçlarından yargılanacağını belirterek, “Sadece Netanyahu değil, kabinesi, orada soykırıma imza atan yöneticiler, askerler de yargılanıyor” dedi.
Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde insanlık krizini derinleştirerek ateşkes sürecinde dahi katliamlarını sürdürürken Türkiye'den yalnızca Filistinlilere yönelik değil tüm insanlığa karşı suç işleyen katil Natanyahu'ya yakalama kararı çıkarttı. A Haber'e katılan Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğdu Ahıakın, ile Gazeteci Kurtuluş Tayiz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
UCM'DE BU KARARI ALMIŞTI AMA BM…
Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğdu Ahıakın, daha önce de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bu yakalama kararının çıkarıldığını ancak tutuklanamamasının sebebinin BM Güvenlik Konseyi'nden karar alınmaması olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
"Dünyada Uluslararası Adalet Divanı'nın da tedbir kararları vardı soykırımı engellemeye yönelik ama uygulanamamasının sebebi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar alınamaması"
YAKALANIRSA KAÇ YILLA YARGILANIR?
"Yakalanırsa kaç yılla yargılanır?" sorusuna yanıt veren Ahıakın, Türkiye'nin bu konuda farklı suç duyurularının olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
Şimdi Türkiye'de sonuç itibarıyla bu konuda yapılan farklı farklı suç duyuruları oldu. Hem şahıslar tarafından hem belli meslek kuruluşları tarafından, İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı ve soykırım, en ağır soykırım suçlarını işlediğine dair iç hukukta da aslında yakalama kararları çıkarıldı. Çünkü Türkiye'den de giden bizim işte gazetecilerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımız açısından da suç teşkil ettiği için bizim iç hukukumuz da harekete geçti. Ancak şöyle bir şey var, sonuçta hem uluslararası hukukta hem de iç hukukumuzda şöyle bir handikapla karşı karşıyayız: Katil Netanyahu er ya da geç yargılanacak. Mutlaka o mahkemenin huzuruna çıkacak. Ama bir taraftan da bu soykırım işte devam ediyor, işte Gazze'deki durum gibi…
"EMSAL BİR KARAR"
Burada kasten adam öldürme suçundan dolayı hunharca bakın orada Gazze'de bizim vatandaşlarımız katledildi. Sadece Filistinli vatandaşlarımıza, Filistin halkına yönelik bir soykırım değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen basın mensuplarına karşı, doktorlara karşı, gözlemci... Hatta Birleşmiş Milletler'in gözlemcileri dahi katledildi. Gerçekten çok emsal bir karar. Dünyanın çok farklı başkentlerinde de bu kararların verilmesi lazım.
"SONU HİTLER GİBİ OLACAK"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Başkan Erdoğan'ın uluslararası sisteme ifade ettiği "Sonu Hitler gibi olacak." Sözünü hatırlatarak, "Yargılanacak. Soykırımdan yargılanacak. Şimdi Türkiye bunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesini de en azından hukuki olarak ortaya koymuş oldu. Dedi ki: Türkiye bundan sonra İsrail'le ilişkilerde İsrail'i, mevcut devlet başkanını soykırım suçlusu olarak görüyor" diye konuştu.
"YALNIZCA NETANYAHU DEĞİL KABİNESİ DE YARGILANIYOR"
Tayiz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama konusundaki bir özelliğine dikkat çekerek "Gıyabi yargılama yapamıyor. Ancak huzuruna çıkarıldığında oluyor" diyerek, "İşte Bosna kasabı örneği belli yani burada. Geçmişe de baktığımızda ama Netanyahu şimdi ve sadece Netanyahu değil, kabinesi, orada soykırıma imza atan yöneticiler, askerler de yargılanıyor" ifadelerini kullandı.
