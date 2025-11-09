Türkiye’den katil Netanyahu’ya yakalama kararı! A Haber’de çarpıcı detay

Katil İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde insanlık krizini derinleştirerek ateşkes sürecinde dahi katliamlarını sürdürürken Türkiye'den yalnızca Filistinlilere yönelik değil tüm insanlığa karşı suç işleyen katil Natanyahu'ya yakalama kararı çıkarttı. A Haber'e katılan Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğdu Ahıakın, ile Gazeteci Kurtuluş Tayiz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

UCM'DE BU KARARI ALMIŞTI AMA BM…

Hukukçu AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğdu Ahıakın, daha önce de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bu yakalama kararının çıkarıldığını ancak tutuklanamamasının sebebinin BM Güvenlik Konseyi'nden karar alınmaması olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Dünyada Uluslararası Adalet Divanı'nın da tedbir kararları vardı soykırımı engellemeye yönelik ama uygulanamamasının sebebi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar alınamaması"