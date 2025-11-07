Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yenilenebilir enerji vurgusu: Enerji payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesine katıldı. Burada açıklama yapan Yılmaz, Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, davetleri ve ev sahiplikleri için Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya teşekkürlerini sundu.

Yılmaz, dünyanın artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve şiddetlenen iklim etkileri gibi zorlukların yaşandığı bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Bu noktada Gazze meselesi başta olmak üzere insani krizlerin çözüme kavuşturulması, insani kalkınma ve küresel adaletin güçlendirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir sorun değil; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları tehdit eden, giderek daha karmaşık bir küresel sorun haline gelmiştir. Bu küresel sorunun aşılması, güçlü bir uluslararası iş birliğine bağlıdır. On yıl önce ortak umutlar ve müşterek hedefler etrafında birleşmiştik. Bugün ise o umutları somut sonuçlara ve ileriye dönük politikalara dönüştürme ve somut adımlar atma zamanı. Birçok konuşmanın altını çizdiği gibi ben de 'uygulama, uygulama, uygulama' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Bakü'den Belém'e Yol Haritası çerçevesinde belirlenen 'COP29 Finans Anlaşması'nın da tam ve zamanında uygulanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"SIFIR ATIK GİRİŞİMİNİ HEM ULUSAL HEM DE KÜRESEL DÜZEYDE YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Yılmaz, Türkiye'nin tarihsel sorumluluğunun sınırlı olmakla birlikte Paris Anlaşması kapsamındaki ortak hedeflere ulaşmak için iddialı taahhütlerden somut eyleme geçiş sürecine dair kararlılığını sürdürdüğünü ifade ederek, "Ülkemiz, düşük karbonlu bir geleceğe geçiş doğrultusunda, 2053 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefini benimseyerek iddialı bir yol haritası ortaya koymuştur. Kısa ve uzun dönemli iklim stratejilerimizi yürürlüğe koyarak, ana sektörlerimizde yeşil dönüşüm sürecimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl itibarıyla, toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Yenilenebilir enerji payını artırırken, enerji verimliliğini güçlendiriyor; sanayide düşük karbonlu teknolojileri ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Demiryolu taşımacılığını önceliklendiriyor, elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor, Sıfır Atık Girişimini hem ulusal hem de küresel düzeyde yaygınlaştırıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye'nin iklim taahhütleri ve attığı adımlara ilişkin detaylar veren Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın New York'ta düzenlenen İklim Zirvesi'nde açıkladığı üzere Türkiye, bir önceki NDC'de (Ulusal Katkı Beyanı) 2030 yılı için hedeflediği 695 milyon ton emisyon miktarını, yeni NDC'de 2035 yılı için 643 milyon tona düşürmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz bu yıl ülkemizin ilk 'İklim Kanunu'nu kabul etmiş ve yasalaştırmıştır. Bu kanun sayesinde Emisyon Ticaret Sistemi'nin hayata geçirilmesi, Yeşil Finans Stratejisi'nin uygulanması ve Ulusal Yeşil Taksonomi'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızda son aşamaya geldik" dedi.

"TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE GÜNEY VE KUZEY ARASINDA BİR KÖPRÜ ROLÜ ÜSTLENMEYE HAZIR"

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma arzusunu bir kez daha dile getiren Yılmaz, "Türkiye, iklim gündeminin küresel ölçekte güçlendirilmesine yönelik kararlılığını ortaya koymak için COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir. Özellikle Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede güney ve kuzey arasında bir köprü rolü üstlenmeye hazır olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Sözlerime son verirken, herkes için daha müreffeh, dirençli ve yeşil bir dünya inşa etmek amacıyla adil, hakkaniyetli ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürütülecek bir iklim eylemi için Türkiye olarak tüm taraflar ve uluslararası toplum ile iş birliğimize devam etme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.