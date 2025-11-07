07 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri 45 ilde FETÖ'ye darbe! 178 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 06:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya 178 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını 48'inin de hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

