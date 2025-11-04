04 Kasım 2025, Salı
SON DAKİKA! TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Giriş: 04.11.2025 08:28 Güncelleme: 04.11.2025 09:11
SON DAKİKA! TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TÜBİTAK VE ASELSAN'A SIZAN FETÖ'CÜLERE OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT Başkanlığınca daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A'nın dijital materyallerindeki çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmaları tespit edilen, 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

