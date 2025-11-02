02 Kasım 2025, Pazar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.11.2025 19:58 Güncelleme: 02.11.2025 20:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Irak’ta kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi remaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta kritik görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüşmeler yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN IRAK SAVUNMA BAKANI ABBASİ İLE GÖRÜŞTÜ


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak'a resmi ziyaret için giden Fidan, Meşhedani ve Zeydan ile ayrı ayrı görüştü.

Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'yle de bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyad ile görüşen Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile de istişarelerde bulundu.

BAKAN FİDAN'DAN PKK'YA IRAK MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak'ta kritik temaslar
