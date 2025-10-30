Vurguncuların sığınağı İngiltere! İBB soruşturmasında flaş detay
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari durumdaki isimlerin, 19 Mart 2024’te düzenlenen operasyon öncesinde suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden gelen talimatla yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Skandal kaçış planının perde arkasındaki akılalmaz detaylar ortaya çıktı
İBB soruşturmasının firari isimleri, 19 Mart 2024'te yapılan operasyon öncesi suç örgütünün tepe yöneticilerinden aldıkları talimatla yurt dışına kaçtı.
Reklam ihaleleri üzerinden yapılan vurgunun en önemli isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un yönlendirmesiyle operasyondan önce karayolu ile yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yolsuzluk örgütünün para kasalarından biri olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü de Emrah Bağdatlı gibi aynı yolu izleyerek yurt dışına firar etti. Firari bir diğer isim Emrah Bağdatlı'nın reklam şirketinden ortağı Merthan Açıl ise İngiltere'de çalışma izni ile ikamet ediyordu.
PARALAR LONDRA'YA AKTI
Yurt dışında kaçak olarak bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun, İbrahim Bülbüllü ile birlikte İBB'ye ait hafriyat alanlarından yolsuzlukla elde ettiği yaklaşık 1 milyar 250 milyon doları özel uçaklarla İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıdığı ifade edildi.
İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık ifadeleriyle ortaya çıkan para transferi, suç örgütünün paraları İngiltere'ye kaçırdığı iddialarını güçlendirdi. İBB üzerinden vurguna imza attıkları öne sürülen Emrah Bağdatlı, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün yurt dışındaki adresleri ise İngiltere oldu. Firariler, paraları kaçırdıkları İngiltere'yi sığınak olarak seçti.
Türkiye, söz konusu dört ismin yakalanması için Kırmızı Bülten çıkardı. Ancak operasyonun ardından 7 ay geçmiş olmasına rağmen firarilerin yakalanmasına ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı. İngiltere'de servet içinde yaşadıkları belirtilen isimlerden biri de Merthan Açıl oldu.
Hull kentinden bir şirkette çalışarak oturum izni alan Merthan Açıl'ın şirketle olan ilişiği, İBB operasyonunun ardından kesildi. Ancak SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Merthan Açıl'ın kendi adına "Crea Dıgıtal" isimli paravan bir şirket kurduğu, bu şirket üzerinden yasa dışı işlemler beyan edip İngiliz hükumetini yanıltarak vizesini yenilediği, diğer isimlerin de aynı yöntemi uyguladıkları öğrenildi.
Merthan Açıl'ın İngiltere'nin Swanland kentinde 1 milyon pound (55 milyon TL) bedelle bir ev satın aldığı da belirlenirken, İngiltere'de firari olarak bulunan dört ismin de birlikte hareket ettikleri tespit edildi.
