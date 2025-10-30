Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu tamamen hizmete giriyor! Tarih netleşti

Bakan Uraloğlu ayrıca metro araçlarının sürücüsüz olarak testlerden geçeceğini bildirdi. (A Haber arşiv)



"METRO ARAÇLARIMIZ SÜRÜCÜSÜZ OLARAK TESTLERDEN GEÇECEK"

Bakan Uraloğlu, şu anda yapımı devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işlerin, peyzaj çalışmalarının ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, bu etabın tamamlanmasıyla hattın Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metrolarının yanı sıra Marmaray ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi.



Uraloğlu, bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'ün 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ın 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane'nin de 48 dakikaya düşeceğini dile getirdi.



Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nde ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti: "Şimdi sizlerle birlikte Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında sürücülü düşünmüştük ama arkadaşlarımızın son yaptığı testlerle birlikte küçük bir sürücüsüz test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ancak 15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasınınf ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."