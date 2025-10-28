CANLI | Başkan Erdoğan’dan İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Törenimize teşrif eden her kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün zırhlı araç üretim tesisimizin açılışı ve Altay Tanklarının teslimi için bir aradayız.

Buna geçmeden önce Balıkesir'de yaşanan depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybımız olmadı. 26 vatandaşımız yaralandı. Kendilerine şifalar diliyorum. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Türk savunma sanayi adına büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Gerek bu tesis gerekse yapılan Altay Tankı Türk mühendislerimize güvenimizin boşa olmadığını gösteriyor. Bu uğurda ter döken şahadete eren kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. TUSAŞ tesisine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmetle yad ediyorum.

Savunma sanayide tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz. Bundan 2 iki ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi kahraman ordumuza kazandırdık. 1,5 milyar dolarlık ASELSAN üretim tesisinin temelini atmıştık.

840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste 1500 personelimiz görev yapacak. Kapsamlı bir teknoloji üssü savunma ekosistemimize entegre olacak. Bu tesiste her ay 8 Altay, 10 adet Altuğ üretilecek. Hedefimiz kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bu seviyeye geldiysek, bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Önümüze çıkan bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir ama menzile ulaşmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur ya bir yol açar hedeflediğimiz yere ulaşırız. Bu modern tesisin hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.

Yeni araçlar, yeni imkanlar, yeni kabiliyetler küresel mücadelenin alanını genişletiyor. Gümrük vergilerinin teknolojik gelişmeleri etkilediği hassas bir dönemin içindeyiz. Yeni bir jeopolitik bir denklem kuruluyor. Uluslararası sistem artık hem kabuk hem sistem değiştiriyor.

Uluslararası hukuk insanlara artık güven vermiyor. Bunu öne 1990'lı yıllarda Bosna'da gördük. 14 yıl boyunca Suriye'de gördük. Son olarak da 70 bin masumun hayatını kaybettiği Gazze'de gördük. Ne uluslararası hukuk ne dev bütçeli kurumlar bu katliamların önüne geçemedi. Bırakın engellemeyi eli kanlı zalimleri desteklediler. Bunun için her alanda güçlü ve her alanda caydırıcı olmanız gerekiyor. Yani kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi takdirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz.

Ayrıntılar geliyor...