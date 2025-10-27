Avrupalı liderler Ankara’ya geliyor! Başkan Erdoğan Starmer ve Merz’i kabul edecek

29 Ekim'de Ankara'ya gelecek Merz, 30 Ekim'de Başkan Erdoğan ile görüşecek. (A Haber arşiv)

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti. Erdoğan–Merz görüşmesinde ise Türkiye–AB ilişkileri, göç yönetimi, ekonomi ve Gazze'deki insani kriz gibi kritik konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.