Avrupalı liderler Ankara'ya geliyor! Başkan Erdoğan Starmer ve Merz'i kabul edecek
Başkan Erdoğan, Ankara'da üst üste kritik isimleri ağırlayacak. Bugün (27 Ekim 2025) Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın, 30 Ekim Perşembe günü ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde stratejik ortaklıklar, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ticaret ve güvenlik konularının da masada olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Yapılacak görüşmelerde, stratejik düzeydeki Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alınacağı belirtildi.
GÜNCEL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK
İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır"
ALMANYA BAŞBAKANI MERZ, 29 EKİM'DE TÜRKİYE'DE
Yoğun diplomasi trafiği İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de 30 Ekim'de Başkan Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek.
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Başkan Erdoğan ile görüşeceğini belirtmişti. Erdoğan–Merz görüşmesinde ise Türkiye–AB ilişkileri, göç yönetimi, ekonomi ve Gazze'deki insani kriz gibi kritik konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.
