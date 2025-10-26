26 Ekim 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilişkin açıklama

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilişkin açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 13:25
ABONE OL
AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, PKK terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir." ifadesini kullandı.

İnan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı.

Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir, Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün."

A Haber Kandil dağı eteklerindeA Haber Kandil dağı eteklerinde A HABER KANDİL DAĞI ETEKLERİNDE
PKKnın çekilme kararı sonrası ilk açıklamaPKKnın çekilme kararı sonrası ilk açıklama PKK'NIN ÇEKİLME KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilişkin açıklama AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilişkin açıklama AK Parti’den PKK’nın Türkiye’den çekilmesine ilişkin açıklama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör