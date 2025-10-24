Bakan Kacır’dan Bakü’de yoğun diplomasi trafiği: Kırgızistan ve Azerbaycanlı bakanlar ile bir araya geldi

24 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.10.2025 22:04
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sydykov ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile görüştü. Görüşmelerde sanayi ve teknoloji alanında iş birliklerinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sydykov ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

FOTO: İHA

Görüşmelerde, Türk dünyasında sanayi, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri ele alındı. Kacır, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk dünyasının teknolojik bağımsızlığı ve kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

