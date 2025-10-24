Bakan Kacır’dan Bakü’de yoğun diplomasi trafiği: Kırgızistan ve Azerbaycanlı bakanlar ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı marjında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sydykov ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile görüşme gerçekleştirdi.