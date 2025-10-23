CHP'nin itirazı reddedildi! Bayrampaşa başkan vekilliği seçim tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 26 Ekim Pazar günü saat 18.00'da toplanacağını duyurdu.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim KAHRAMAN Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."
NE OLMUŞTU?
Birinci turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıkmıştı. İkinci turda CHP'li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda "yanlış yere mühür basıldı" gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın'ın bir oyu geçersiz sayılmıştı.
Üçüncü turda, "İbrahim Akın" yazısında "r" harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayılmıştı. Son turda İbrahim Akın'a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edilmişti. Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman'ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce 'Akın' olarak yazılan yazının karalanarak 'Kahraman'a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edilmişti. Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterilmişti ve kura yoluyla CHP adayı "kazandı" ilan edilmişti.
Cumhur İttifakı, itirazları o gün meclis tutanaklarına geçirmişti ve "geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma" işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali davası açılmıştı.
