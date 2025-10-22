İsrail vahşetini geldiği son nokta: Terör devletinin "Organ hırsızlığı" belgelendi! A Haber'de dikkat çeken yorum: İsrail organ mafyasının merkezidir

Katil İsrail, yapılan ateşkese rağmen, Gazze'deki soykırımına devam ediyor (AA)

Katil devletin saldırıları sürerken, bölgede yaşanan insanlık dışı gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Kan donduran son gelişmede, İsrail'in Gazze'de katlettiği masum insanların organlarını alarak ülkesine gönderdiği ortaya çıktı.

Gazze Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Zakkut, İsrail tarafından teslim edilen cansız bedenleri incelediklerinde birçok kişide organların yerinde olmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Gazze Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Zakkut yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adli tıp uzmanları, kriminal delil ekibi, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir teknik komite kurduk. Bu komite, cenazeleri inceleyerek şehitlerin maruz kaldığı olayları tespit ediyor. Gördüklerimiz karşısında dehşete düştük. Naaşlarda ağır işkence ve darp izleri vardı. Bazı cenazelerde açıkça asılma belirtileri tespit edildi. İşgalciler bu suçları gizleme gereği bile duymamış; çünkü hesap vermeyeceklerini düşünüyorlar.

Organ hırsızlığı iddialarına gelince, bu yeni bir durum değil. İsrail uzun yıllardır benzer uygulamalarla gündeme geliyor. Şu anda tıbbi ve teknik ekiplerimiz, Arin bölgesindeki cenazeleri inceliyor. Birçok naaşın karın bölgesinin açılıp yeniden dikildiği görülüyor; bu da organ hırsızlığı ihtimalini güçlendiriyor. Bazı cenazelerde gözlerin alınmış olması, kornea veya diğer göz dokularının çıkarılmış olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca kimi bedenlerde tank paleti izleri tespit edildi. İşgalciler, cenazeleri yıkama ya da insani bir şekilde hazırlama zahmetine bile girmemiş."

"İSRAİL ORGAN MAFYASININ MERKEZİDİR"

Bu insanlık dışı durumu A Haber ekranlarında değerlendiren Gazeteci Yusuf Alabarda şunları kaydetti:

"Organ hırsızlığı son zamanlarda ortaya çıkmış bir durum değil aslında. Bugün dünyada organ mafyasının en güçlü olduğu yer İsrail'dir. İsrail, dünyanın bir çok yerinde doktorlarla ağ kurarak, insanların organlarının çalarak bir uluslararası bir şebeke kurmuştur. İsrail'de organ nakli temelinde, dini ve kültürel hassasiyetlerin etkili olduğu belirtiliyor. Bundan dolayı ülkede yaşanan organ nakli krizinden dolayı Siyonist rejim, masum insanların organlarını alarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyorlar."

"KÜÇÜK ÇOCUKLARIN NEDEN TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Gazeteci Bercan Tutar ise şunları söyledi:

"Gazze'den gelen son görüntülerde, bazı cenazelerin ailelere teslim sürecinde yeterli özenin gösterilmediği iddiaları kamuoyunda tepki topladı. Görüntülerde, yakınlarını teşhis etmeye çalışan ailelerin zor anlar yaşadığı, kimlik tespit sürecinin güçlükle ilerlediği görülüyor. Yusuf beyin de dediği gibi yahudi inancına göre bedenin bütünlüğünün korunması ve naaşın tam olarak gömülme gerekliliği yönündeki güçlü inanç bulunuyor. Organ mafyacılığına değinmemiz gerekirse Katil İsrail'in Batı Şeria'da küçük yaştaki çocukları dahi tutukladığını görüyorduk. Bu terör devletinin neden suçsuz çocukları tutukladığı belli oldu."