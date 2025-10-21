21 Ekim 2025, Salı
Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti! TSK'nın görev 2 yıl daha uzatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 19:41 Güncelleme: 21.10.2025 19:43
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Lübnan'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

