ABD Başkan Yardımcısı Vance: Türkiye ateşkeste yapıcı rol oynadı
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'deki ateşkes planında "Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığını" belirterek İsrail'e Gazze'de konuşlanacak yabancı güçlerin kim olacağı konusunda bir zorlama yapmayacaklarını söyledi.
Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.
Batı basınını eleştiren Vance, "her ihlal yaşandığında ateşkesin bittiği" başlıkları attıklarını, sürecin ilerlediğini "ancak zaman alacağını" belirterek "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığından bunlar oluyor." ifadesini kullandı.
Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini, silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını aktaran Vance, Hamas'ın sürecin ilerlemesi, Gazze'de yeniden inşanın başlaması için bunu yapması gerektiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN "YAPICI" ROLÜNE TAKDİR
Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, "Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması" olarak sıraladı. ABD Başkan Yardımcısı, tüm bu süreçlerin zaman alacağını belirterek, ABD askerlerinin Gazze'de bulunmayacağını vurguladı.
İsrail ve bazı Körfez ülkelerinde söz konusu Hamas olunca bir sabırsızlık gözlediklerini aktaran Vance, süreç boyunca "esnek olmaları" gerektiğini söyledi.
Vance, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerini bulmanın zaman alacağını, bazılarının "enkaz dağları altında kaldığını" paylaştı.
Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruyu yanıtlayan Vance,"Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız." diye konuştu.
KUSHNER: PLAN TASARLANDIĞI GİBİ İŞLİYOR
Gazze'deki ateşkesin müzakere sürecinde de rol alan ABD Başkanı'nın danışmanı ve damadı Kushner, Gazze'de Hamas'ın kontrol ettiği bölgelere herhangi bir yeniden imar projesi ya da finansmanın sağlanmayacağını, İsrail kontrolündeki bölgelerde bazı projelerin değerlendirildiğini dile getirdi.
Kushner, "planın tasarlandığı gibi işlediğini" belirterek insani yardımların girişi için ABD, İsrail ve uluslararası kuruluşlar arasında gelişen bir koordinasyon sağlandığını belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da, sürecin beklenenden hızlı ve olumlu yönde geliştiğini vurgulayarak "bugün olmayı planladıkları yerin çok ötesinde olduklarını" söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyayı doyuran lezzet! En iyi yemek şehirleri açıklandı: Türkiye’den iki şehir listede
- ŞOK AKTÜEL KATALOG 22-28 EKİM | Bu hafta ŞOK’ta neler var? UGG botlar, dikey süpürge, projeksiyon cihazı…
- BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL | İstanbul, Bursa ve Ankara'da son durum ne? 21 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
- Optik illüzyon: Gözlem gücünü ve zekayı aynı anda sınıyor! 795 sayısını 7 saniyede görebilen zeki sayılıyor
- Kimyasala gerek yok! Birkaç dakika bekletmek yetiyor: Çatal, kaşık ve bıçaklar ayna gibi parlıyor
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ: Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri
- 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
- MEB LGS Takvimi 2026: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, LGS hangi tarihte yapılacak?
- VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- iOS 26.1 beta sürümünde yeni dönem: Dijital pasaport ve RCS mesaj desteği geliyor