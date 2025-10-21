21 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında CHP'li Karabulut ve Bulut'un dosyaları ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.10.2025 13:40 Güncelleme: 21.10.2025 13:48
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin dosya ayrılarak, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP genel başkan yardımcısı Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki soruşturma dosyası, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen CHP milletvekilli olan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına dair iddia ile ilgili olarak soruşturma evrakının ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dosyanın delilleriyle birlikte haklarında fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararıyla gönderildiği belirtildi.

