Başkan Erdoğan'ın Körfez turunda ilk durak Kuveyt! Ana gündem Gazze | Karşılamaya özel Ay-Yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Körfez turuna çıkacak. Erdoğan, programı kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ziyaretlerle ilgili bir açıklama yaptı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Başkan Erdoğan’ın Körfez temaslarının ayrıntılarını Kuveyt'ten paylaştı. Hacıalioğlu'nun aktardığına göre, Başkan Erdoğan'ın tur kapsamındaki ilk durağı Kuveyt olacak. Ziyaretlerin en önemli gündem maddesi Gazze’de kalıcı barışın sağlanması olacak ve Arap ülkelerinin ortaya koyacağı katkılar da ele alınacak. Sürecin kesintiye uğramaması ve sonraki aşamada Gazze’nin yeniden inşası da görüşülecek başlıca konular arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın (21 Ekim) Körfez turuna çıkacak. 3 gün sürecek Körfez turunda Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DETAYLARI PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır." dedi.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu Kuveyt'ten detayları aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ilk olarak Kuveyt'te olacağını ve akabinde de Körfez ülkelerinden Katar ve Umman'ı ziyaret edeceğini belirten Hacıalioğlu "Tabii ki oldukça önemli. Yapılacak görüşmelerle birlikte ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, artırılması, ticaret hacminin daha da büyütülmesi ve bunun yanı sıra tabii ki bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. " dedi.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu: Tabii ki Kuveyt, Kuveyt'i biliyorsunuz, petrol açısından oldukça zengin ülkelerden bir tanesi. Dünya petrolünün %10'u bu topraklardan çıkmakta. Bu açıdan oldukça zengin bir ülke. Tabii ki ticaret yolu üzerinde diyebiliriz. Basra Körfezi'nde yer alan bir ülke. Tabii ki bu noktada özellikle Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin daha da büyütülmesi ve yeni anlaşmaların yapılması muhtemel.
ÜLKE İLİŞKİLERİNE KATKI SAĞLAYACAK
Bunun yanı sıra bir sonraki gün ise Katar'da olacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'in akabinde. Katar'da yapacağı ziyaret birazcık daha kısa olacak. Ancak orada da tabii ki daha önce çalışmaları gerçekleştirilen birçok husus vardı. Bu hususlara ilişkin anlaşmaların imzalanıp imzalatılması bekleniyor. Akabinde ise Umman'a gidecek. Umman da yine Körfez'in girişinde bulunan ülkelerden bir tanesi. O da oldukça önemli bir konumda. Umman da oldukça zengin bir ülke. Tabii ki Türkiye, yapacağı ziyaretler ve görüşmelerle Başkan Erdoğan'ın önemli katkılar sağlayacak iki ülke ilişkilerine bu ziyaret.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL AY-YILDIZLI HAZIRLIK
Öte yandan Kuveyt'te de zaten yolda gelirken de gördük. Birçok nokta Ay-Yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılmış durumdaydı. Yani Başkan Erdoğan'ı bekliyor Kuveyt diyebiliriz. Belirttiğiniz Gazze konusu, İsrail ateşkese her ne kadar ihlal etse de Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için Arap Birliği'ne, Arap Ligi'ne oldukça önemli görevler düşmekte. Tabii ki bu hususta zengin bir ülke diyoruz. Bu zenginliklerini şüphesiz Müslüman kardeşleriyle de, Gazzelierle de paylaşacaklardır.
İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI DA MASADA
Bu konunun da ele alınması bekleniyor. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun son verilmesi hasebiyle Türkiye'nin girişimleri, çağrıları, İsrail'in bölgedeki bu gerginliği artık tırmandırmaması noktasındaki çağrıları Türkiye'nin devam ediyor. Bu konu başta da tabii ki ele alınacak. Bir diğer konuda belirttiğimiz gibi Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması konusu. Ki Mısır'da yapılan görüşmelerde biliyorsunuz Katar vardı, Mısır vardı, Türkiye vardı, bir de Amerika vardı masada, aktörler, imzaları atanlar.
ARAP ÜLKELERİNİN ORTAYA KOYACAĞIZ KATKILAR ÖN PLANDA
Bu açıdan ifade ettiğimiz gibi önemli Arap ülkelerinin ortaya koyacağı katkılar, bu konuların da enine boyuna görüşülmesi beklenmekte. Tabii ki Gazze'nin yeniden inşasının yanı sıra insani yardımların da bölgeye ulaştırılması konusunda oldukça önemli. Bunların her biri bu üç ülke ile yapılacak görüşmelerde değerlendirilecek. Bizler de takibimizi sürdüreceğiz diyelim.
A Haber muhabiri Şener Çetin, Başkan Erdoğan'ın Körfez programının detaylarını aktardı:
Türkiye son dönemlerdeki dış politikadaki diplomatik hamlelerle birlikte aslında barışın ve istikrarın merkezi konumunda olduğunu söyleyelim ki işte bu yüzden Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Geride bıraktığımız eylül ayında oldukça yoğun bir programı vardı Başkan Erdoğan'ın.
Özellikle hem Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı, akabinde yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Elbette buradaki gündem Gazze'ydi ve bu noktada hitapları oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Aslında dışarıda zulüm gören, yeryüzünde zulüm gören mazlumların sesi oldu. İçeride de Türkiye'de de terörsüz bir gelecek için yoğun bir mesai sürdürdü diyebiliriz.
BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Ekim ayına geldiğimizde geride bıraktığımız günlerde 13 Ekim tarihinde Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yine Gazze için bir barış zirvesi vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine o noktadaydı ki Türkiye'nin garantörlüğünde de gerçekleştirildi bu zirve. Burada da Gazze'de 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi amaçlandı. İşte bu zirve sonrası 15 Ekim tarihinde de soykırımcı İsrail ve Hamas arasında esir takası gerçekleştirildi. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor. Bu minvalde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor.
KÖRFEZ TURUNA ÇIKACAK
Önümüzdeki günlerde yine Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkacak ve bu turlar Kuveyt, Katar ve Umman'a olacak. Burada yine Gazze masada olacak zira Gazze'de kalıcı bir barışın sağlanması amaçlanıyor. Sürecin sekteye uğramaması gerekiyor ve bu süreçten sonra da bir sonraki aşamalarda da Gazze'nin yeniden inşası çok önemli. İşte bu ziyaretlerde Başkan Erdoğan'ın bu konuları ülke liderleriyle birlikte ele alması, masaya yatırması bekleniyor.
Tabii Körfez turunda özellikle ülkeler arası ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel meselelerin yanı sıra zira daha önceki yapılan bazı anlaşmalar vardı. Bu anlaşmalarda ticaret hacminin artırılması da hedefler arasında yer alıyordu. Bu görüşmelerde yine ülkeler arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ticaret hacminin de belirlenen hedeflenen rakama ulaşması bekleniyor diyebiliriz. Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde Körfez turunda olacak ve burada özetle hem Gazze'de yaşanan son durum, Gazze'nin yeniden inşası ve ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
