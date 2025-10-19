Başkan Erdoğan’ın Körfez turunda ilk durak Kuveyt! Ana gündem Gazze | Karşılamaya özel Ay-Yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı

İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın Körfez turuyla ilgili açıklama. (X)

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DETAYLARI PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır." dedi.

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu Kuveyt'ten detayları aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ilk olarak Kuveyt'te olacağını ve akabinde de Körfez ülkelerinden Katar ve Umman'ı ziyaret edeceğini belirten Hacıalioğlu "Tabii ki oldukça önemli. Yapılacak görüşmelerle birlikte ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, artırılması, ticaret hacminin daha da büyütülmesi ve bunun yanı sıra tabii ki bazı anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. " dedi.

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu: Tabii ki Kuveyt, Kuveyt'i biliyorsunuz, petrol açısından oldukça zengin ülkelerden bir tanesi. Dünya petrolünün %10'u bu topraklardan çıkmakta. Bu açıdan oldukça zengin bir ülke. Tabii ki ticaret yolu üzerinde diyebiliriz. Basra Körfezi'nde yer alan bir ülke. Tabii ki bu noktada özellikle Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin daha da büyütülmesi ve yeni anlaşmaların yapılması muhtemel.