Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar A Haber'de! Gabar'dan tarihi müjdeler: "140'ın üzerinde kuyuda üretim devam ediyor!"

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en büyük adımı olan Gabar Petrol Sahası'nda çalışmalar 7/24 aralıksız devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da öğrenciler ve mühendislerle bir araya geldiği özel bir programın ardından A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, sahadaki üretimden petrolün kalitesine, Beylikova'daki nadir toprak elementi keşfinden Diyarbakır'daki yeni petrol arama çalışmalarına kadar birçok konuda önemli müjdeler verdi.

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başlıkları;

"BURADA ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR"

Bakan Alparslan Bayraktar, Gabar'da 3.700'e yakın personelin gece gündüz demeden, zorlu iklim koşullarında büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Bu tarihi başarının arkasındaki emeği ve heyecanı tüm Türkiye ile paylaşmak istediklerini söyledi.

"Hakikaten burada çok büyük bir emek var. 3.700'ü neredeyse bulan çalışan, 7/24 devam eden bir faaliyet... Bu çalışmaların bilinmesi de bizim için önem arz ediyor. Sizler vesilesiyle ülkemizin her yerine, her insanımıza burayı anlatmak istiyoruz."

"140'IN ÜZERİNDE KUYUDA 80 BİN VARİL ÜRETİM!"

Bakan Bayraktar, Şehit Esma Çevik sahasında üretimin devam ettiğini ve Gabar genelinde 140'tan fazla kuyuda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Günlük üretimin 80 bin varile ulaştığını belirten Bakan, bu petrolün Türkiye ekonomisine büyük bir değer kattığını vurguladı.

"Burası Şehit Esma Çevik sahamız. Yaklaşık yerin 2.500 metre derinliklerinden petrol yüzeye çıkıyor ve bizim şu anda 80 bin varili bulan bir üretimimiz var. Dağlarda 100'ün üzerinde kuyuda bu üretimi gerçekleştiriyoruz. 140'ın üzerinde kuyuda şu anda çalışmalarımız devam ediyor."

"GABAR PETROLÜ, TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİSİ!"

Gabar'dan çıkarılan petrolün kalitesine de dikkat çeken Alparslan Bayraktar, 38 API değerindeki bu petrolün rafinaj maliyetlerini düşürdüğünü ve Türkiye için ekonomik bir avantaj sağladığını söyledi.

"Gabar'da ürettiğimiz petrol Türkiye'nin en kaliteli petrollerinden bir tanesi. Bizim yaklaşık 38 API'lık bir ortalamada bir petrol üretimimiz var. Bu da rafinaj maliyetlerini düşüren, dolayısıyla rafineride daha ucuz işlenmesini sağlayacak bir özellik. Gabar petrolü her yönüyle açıkçası bizlere değer katıyor."

BEYLİKOVA'DAKİ NADİR ELEMENT KEŞFİ: "TARTIŞMA YOK, İSTİSMAR VAR!"

Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da keşfedilen ve Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan nadir toprak elementleri rezervi hakkındaki tartışmalara da son noktayı koydu. CHP'li belediyenin projeyi engellemek için mahkemeye başvurduğunu hatırlatan Bakan, bu konunun bir tartışma değil, bir istismar konusu olduğunun altını çizdi.

"Tartışma konusu yok, bir istismar konusu var. Biz 2020-2021 yıllarında orada pilot tesisin kurulmasıyla alakalı çalışmaları yaptığımızda, o tesisin kurulmamasıyla alakalı mahkemeye başvuran bir CHP'li belediye var. Onun için istismar diyorum. Şimdi çıkmışlar efendim, o tesis niye kurulmadı diye onu sorguluyorlar. Ya sizin itirazınız var, siz mahkemeye gittiniz kurulmasın diye! Bizim açımızdan orada herhangi bir soru işareti ve tartışma konusu yok."

DİYARBAKIR'DA YENİ MÜJDE: "ÇOK DAHA BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR!"

Bakan Alparslan Bayraktar, son olarak Diyarbakır Bismil'de yürütülen yeni petrol arama çalışmalarına dair de önemli bir müjde verdi. "Ankonvansiyonel" yöntemle, kayaların içine sıkışmış petrolü çıkarmak için çalıştıklarını belirten Bakan, başarılı olunması durumunda bölgede çok daha büyük bir potansiyelin ortaya çıkacağını söyledi.

"Diyarbakır Bismil'in kuzeyinde dört tane sahada bizim farklı bir üretim yöntemiyle çalışmamız var. Orada büyük bir kayaların içerisinde sıkışmış petrol olduğunu düşünüyoruz. Eğer oradan bir netice alabilirsek, o dört sahanın olduğu alanın yaklaşık on katı büyüklüğünde daha büyük bir saha aslında orası. Orada inşallah çok daha büyük bir potansiyeldeki petrolü inşallah üretmek bizlere nasip olur."