Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.10.2025 15:51 Güncelleme: 18.10.2025 15:51
MSB, Tokat'ta görev yapmakta olan Piyade Er Eyüp Güner'in, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan ise şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün (18 Ekim) Tokat'ta görev yapmakta olan Piyade Er Eyüp Güner'in, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tokat'ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

