Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği "açılacak" demişti! İsrail'den skandal açıklama: Refah bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak

Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın pazartesi açılacağı duyurulmuştu.

"20 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE AÇILACAKTIR"

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Mısır'da ilgili makamlarla yürütülen görüşmelerin ardından, Rafah Sınır Kapısı önümüzdeki 20 Ekim Pazartesi günü itibariyle açılacaktır. Mısır'da ikamet eden ve Gazze Şeridi'ne dönmek isteyen Filistin vatandaşların seyahati, yürürlükteki koordinasyon mekanizmasına uygun olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.



Büyükelçilik, Gazze'ye dönmek isteyen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin detayları yetkililerle iletmesi gerektiğini bildirilmiş, açıklamada, hareket öncesinde Filistinli vatandaşlara toplanma yerleri ve saatlerine ilişkin detayların daha sonra sağlanacağı aktarılmıştı.

(Foto: AA)

İSRAİL: REFAH AÇILMAYACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi, sınır kapısının bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağını duyurdu.

Açıklamada "Refah Sınır Kapısı'nın açılması, Hamas'ın esirlerin cenazelerini vermesi ve anlaşmanın çerçevesine uymasına bağlı olarak değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi. Öte yandan talimatın Netanyahu'dan verildiği öğrenildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, Refah'ın açılması öngörülüyordu. Ateşkes anlaşması uyarınca, Hamas hayatta olan 20 İsrailli esiri teslim ederken, İsrail 1968 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

(Fotoğraf: AA)

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.