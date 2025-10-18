Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı! "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan değerli bir dava adamı"

18 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
18.10.2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

