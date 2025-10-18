Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı! "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan değerli bir dava adamı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
