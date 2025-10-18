Başkan Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar’ın vefatının 4 yılında taziye mesajı!

(Foto: AA)

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE EŞSİZ KATKILARDA BULUNAN DOSTUM... "

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren; Millî Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.

Rabb'im mekânını cennet eylesin."