Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar'ın vefatının 4 yılında taziye mesajı!
Başkan Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın vefatının dördüncü yılında taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Millî Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin 4’üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın vefatının dördüncü yılında taziye mesajı yayınladı.
"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE EŞSİZ KATKILARDA BULUNAN DOSTUM... "
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Ömrü boyunca ülkesi ve milleti için büyük mücadeleler veren; Millî Teknoloji Hamlemize, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize eşsiz katkılarda bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 4'üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.
Rabb'im mekânını cennet eylesin."
