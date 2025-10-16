Talimat Başkan Erdoğan'dan! DDK sahte e-İmza olayını incelemeye aldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı. Devlet Denetleme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahte e-İmza olayını incelemeye aldı.
DDK tarafından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
KAPSAMLI İNCELEME VE ARAŞTIRMA GÖREVİ...
DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.
KURUL NEYİ İNCELENECEK?
Devlet Denetleme Kurulu, kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması ve her türlü suistimali ile hukuksuzluğa karşı etkin bir mücadele amacıyla konuyla ilgili bir inceleme yapacak. Kurul, elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirleri, yapılan işlemleri ve uygulamaları inceleyerek raporlayacak.
NE OLMUŞTU?
