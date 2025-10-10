Sahte e-imza soruşturmasında yeni gelişme! 92 şüpheliden 23’ü tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 92 şüpheliden 23’ü tutuklandı, 69’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 93 şüpheli gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltına alınan 93 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
