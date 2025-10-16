5G ihalesi tamam! Kim ne kadar teklif verdi? Bakan Uraloğlu: Beklediğimiz rakamın üzerine çıktık
5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri tarafından İhale Komisyonuna teslim edildi. Bu kapsamda, 5G ihale süreci tamamlanırken Turkcell 5, Türk Telekom 4, Vodafone 2 paket satın aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, ihale bedelinin KDV dahil olmak üzere 3 milyar 534 milyon dolara ulaştığını bildirerek, "5G ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolarlık sonuç elde ettik, beklediğimiz rakamın üzerine de çıktık, başarılı bir ihale oldu." dedi.
5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesine yönelik teklif dosyaları, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. temsilcileri tarafından İhale Komisyonu'na teslim edildi.
İŞLETMECİLER TEKLİF VERDİ
İhale kapsamında, 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında yer alan toplam 400 MHz'lik frekans, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler, 11 farklı frekans paketinden kendi stratejilerine en uygun olanları alabilmek için ayrı ayrı teklif verdi.
İŞTE TEKLİFLER...
İhalede, 700 MHz frekansında A1 paketinde en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi. 3,5 GHz frekansında ise B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi.
5G İHALESİNDE B1, B2 VE B3 PAKETLERİ İÇİN TEKLİFLER ALINDI
BTK'de gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde, 3,5 GHz frekansında 3 ayrı 1x80 Mhz bant genişliği için teklifler alındı.
Bu frekanstaki B1, B2 ve B3 paketleri için Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone 201 milyon dolar ve Turkcell 200 milyon dolar kapalı teklif verdi. İhalenin sözlü teklif aşamasına üç şirket de katıldı. Bu aşamaya, kapalı turun en yüksek teklifi olan 209 milyon dolarla başlandı.
Turkcell, paketler için 214 milyon dolar teklif verirken, Vodafone ve Türk Telekom kapalı zarfta verdiği teklifleri yükseltmedi. Buna göre, en yüksek teklif 214 milyon dolarla Turkcell'den gelirken, Türk Telekom 209 milyon dolar ve Vodafone 201 milyon dolar teklifte kaldı. Paketlerin ihale süreci tamamlanırken, teklif büyüklüğüne göre B1 paketine Turkcell, B2 paketine Türk Telekom ve B3 paketine Vodafone hak kazanmış oldu. Böylece B1, B2 ve B3 paketleri için toplam teklif tutarı 624 milyon dolar olarak belirlendi.
11 PAKETİN SATIŞI YAPILDI
5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi 5G ihalesinde 3,5 GHz frekansında B1 paketine en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell, B2'ye 209 milyon dolarla Türk Telekom ve B3'e 201 milyon dolarla Vodafone verdi. 5G ihale süreci tamamlanırken 11 paketin satışı yapıldı. Toplamda 2 milyar 945 milyon dolar gelir elde edildi. Turkcell'e 5, Telekom'a 4 ve Vodafone'a da 2 paket satıldı
5G İHALESİ SONA ERDİ
BTK'de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi, tüm frekans bantlarına ilişkin paketlerin satış sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi.
BTK Başkanı Karagözoğlu, ihaleye ilişkin değerlendirmesinde, 700 MHz bandındaki 60 MHz'lik frekans bandını içeren A1, A2, A3 paketlerinin asgari değerinin 1 milyar 275 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin 1 milyar 280 milyon dolar olduğunu söyledi.
3.5 GHz bandındaki toplam 340 MHz frekans bandını içeren B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 paketlerinin asgari değerinin 850 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin ise 1 milyar 665 milyon dolar olduğunu bildiren Karagözoğlu, "İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar iken ihale sonucunda oluşan bedel KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar olmuştur." dedi.
Karagözoğlu, mobil şebeke işletmecilerinin her üçünün de ihaleye katıldığını aktararak, "İhalede belirli frekans paketlerini kazandıkları için mevcut frekans ve numara gibi kaynaklarını 5G hizmetleri için de kullanabilmeleri için 2029 yılından itibaren her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacaklar. İhale Komisyonu kararımızı, ihale yetkilisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna sunacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun onaylaması akabinde ihale kararı kesinleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Alınan paketler şu şekilde: Turkcell A1 ve B1, B4, B5 ve B6. Türk Telekom A3 ve B2, B7, B8. Vodafone ise A2 ve B3.
TURKCELL 5G İHALESİNDE 160 MHZ İLE EN YÜKSEK FREKANS BANDININ SAHİBİ OLDU
Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda tarihi bir adım olan 5G yetkilendirme ihalesi Ankara'da yapıldı. 3 mobil operatörün katıldığı ihale sonucunda Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolar teklif karşılığında toplamda 160 MHz ile en geniş frekans bandının sahibi olarak sektördeki liderliğini perçinledi.
"ÜLKEMİZİN DİJİTALLEŞME SERÜVENİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye için tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirterek şunları söyledi: "5G ihalesinde en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi sağlayan frekans bantlarını almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ve operatörü olarak ülkemizin dijitalleşme serüveninde yeni bir sayfa açıyoruz. 5G sadece daha yüksek hızlar değil; gecikmenin minimuma indiği, milyonlarca cihazın aynı anda bağlandığı ve yepyeni iş modellerinin mümkün hale geldiği yeni bir çağ demek. Biz de bu yeni çağda ülkemizin dönüşümüne liderlik edeceğiz. 5G'de sahip olduğumuz 700 MHz frekans bandıyla Türkiye'nin dört bir yanında en geniş kapsamayı sağlayacağız. 3.5 GHz frekans bandında aldığımız 140 MHz kapasiteyle de ülkemiz için mobilde 1000 megabit ve daha üstü hızları gerçek hale getireceğiz. Halen 234,4 MHz olan toplam kapasitemizi, aldığımız frekans bantları ile 394,4 MHz'ye yükseltmiş oluyoruz. Böylelikle en çok frekans bandı elinde olan operatör yine Turkcell olacak.
Bugün frekans bantları için ödeyeceğimiz tutarla birlikte 30 milyar doları aşan bir yatırımı ülkemize yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. 30 yılı aşkın birikimimiz, güçlü altyapımız ve yapay zekâ destekli ağlarımızla, geçmişte olduğu gibi 5G'de de standartları biz belirleyeceğiz. Ülkemizi Turkcell gücünde 5G ile buluşturacağız. Bu vesileyle süreçteki destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, BTK'ya ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum. 5G ihalesi ülkemiz için hayırlı olsun."
"TÜRKİYE'NİN 5G İLE BAŞARI HİKâYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ"
Dr. Ali Taha Koç sözlerini şöyle tamamladı: "Teknocan kampanyamızda da söylediğimiz gibi; güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız, gelişmiş teknolojimiz ve gerçek deneyimimizle biz 5G'ye hazırız. Turkcell olarak kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin dijital geleceğini biz şekillendirdik, şimdi 5G dönemine de aynı kararlılıkla giriyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Türkiye'nin 5G ile başarı hikâyesini hep birlikte yazacağız. Kazanan Türkiye olacak."
TURKCELL'DEN 4 AYRI PAKET İÇİN TOPLAM 1 MİLYAR 224 MİLYON DOLAR
Turkcell 5G ihalesi kapsamında, A1 soyut paketini 429 milyon dolar, B1 soyut paketini 214 milyon dolar, B4 soyut paketini 187 milyon dolar, B5 soyut paketini de 186 milyon dolar, B6 soyut paketini ise 208 milyon dolar bedelle satın aldı. Böylece Turkcell ihale kapsamında teknik olarak satın alabileceği paketlerin tamamı olan 4 ayrı frekans paketine, 1 milyar 224 milyon dolar lisans ödemesi tutarı karşılığında sahip oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi hakkında açıklamada bulundu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen ihaleye BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu başkanlık etti. Bakan Uraloğlu, ihalenin 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek "İhale, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için gerçekleştirildi, toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edildi" açıklamasında bulundu.
"İHALE BEDELİ KDV DAHİL 3 MİLYAR 534 MİLYON DOLARA ULAŞTI"
Bakan Uraloğlu, "Üç operatör,700 MHz bandındaki 3 paket frekans için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 frekans paketi için 1 milyar 665 milyon dolar olmak üzere toplamda 2 milyar 945 milyon dolar teklif vererek frekans bantlarını almaya hak kazandı. Böylece ihale bedeli KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacak" dedi.
İhale kapsamında, A1 700 MHz frekans lisans hakkını 429 milyon dolarla Turkcell, A2 700 MHz frekans lisans hakkını 426 milyon dolarla Vodafone kazanırken A3 700 MHz frekans lisans hakkını ise 425 milyon dolarla Türk Telekom kazandı.
B1 paketini 214 milyon dolarla Turkcell, B2 paketini 209 milyon dolarla Türk Telekom, B3 paketini 201 milyon dolarla Vodafone satın aldı. Turkcell B4 paketini 187 milyon dolara, B5 paketini 186 milyon dolara ve B6 paketini ise 208 milyon dolara satın aldı. Türk Telekom, B7 paketine 212 milyon dolar ve B8 paketine ise 248 milyon dolar teklif ederek kazandı.
"BEKLEDİĞİMİZ RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKTIK"
Uraloğlu açıklamasında, "5G ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolarlık sonuç elde ettik, beklediğimiz rakamın üzerine de çıktık, başarılı bir ihale oldu." dedi.
BAKAN YARDIMCISI SAYAN, 5G İHALESİNİ DEĞERLENDİRDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen, 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık dijital çağın eşiğinde bekleyen değil, o çağı kendi elleriyle başlatan ülke olduğunu söyledi.
Bu ihaleyle, büyük medeniyet yolculuğunda yepyeni dönemin kapısını araladıklarını işaret eden Sayan, "Tamamlanan 5G Yetkilendirme İhalesi, bir frekans paylaşımı olmasının ötesinde, ülkemizin adeta dijital egemenliğini, ekonomik bağımsızlığını ve milli kudretini pekiştiren tarih bir adım oldu." ifadesini kullandı.
Sayan, 5G'nin sunduğu yüksek hızın, düşük gecikmenin, geniş bağlantı kapasitesinin ve enerji verimliliğinin sadece altyapıyı değil, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayisini, bilimini ve stratejik kapasitesini de çok daha öteye taşıyacağını vurguladı.
"11 AYRI FREKANS PAKETİNİ İHALEYE SUNDUK"
Resmi Gazete'de 16 Ağustos'ta yayımlanan kararla, 700 MHz ve 3.5 GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandını işletmecilerin kullanımına açtıklarını bildiren Sayan, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bandında, 11 ayrı frekans paketini de ihaleye sunduklarını aktardı.
Sayan, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 5 frekans paketine 1 milyar 224 milyon dolar, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 4 frekans paketine 1 milyar 94 milyon dolar, Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin 2 frekans paketine 627 milyon dolar teklif verdiğine değinerek, şunları kaydetti:
"Toplam 11 frekans paketi, 2 milyar 945 milyon dolar artı KDV'ye satıldı. İhale bedeli, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. Frekans paketlerinin dağılımı sonucunda, işletmecilerimize tahsis edilen toplam frekans bandı miktarı yüzde 72,8 oranında arttı. 1 Nisan 2026 itibarıyla, ülke genelinde 5G hizmeti başlayacak. Vatandaşlarımız, mevcut tarifelerinde hiçbir değişiklik olmadan, 5G teknolojisinin nimetlerinden yararlanacak. İşletmecilerimiz, 2029-2042 yılları arasında gelirlerinin yüzde 5'ini, her yıl altyapı yatırımlarına yönlendirecekler ve 31 Aralık 2042'ye kadar yetkilendirilecek."
Kırmızı çizgilerinin, yerli ve milli üretim olduğunun altını çizerek Sayan, 4.5G döneminde yüzde 45 olan yerli ürün kullanımını, 5G döneminde yüzde 60'a kadar çıkardıklarını kaydetti.
"İHALEDE YERLİLİĞİN YANINA 'MİLLİLİK' DİYE BİR KAVRAM KOYDUK"
Sayan, açıklamasının ardından, alanda bulunan gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Şu andan itibaren, operatörlerin yapacağı kampanyalarla yeni satılan telefonların hemen hemen hepsinin, 5G'ye uyumlu olmasını istediklerini belirten Sayan, "Yatırım yükümlülüğünü, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde, operatörlerimizin ticari gereksinimleriyle birlikte uyacak şekilde belirledik. Başta otoyollar, akıllı ulaşım sistemleri olmak üzere, çok kısa sürede de kapsama yükümlülüklerini ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.
Sayan, yerli ne varsa şebekelerde kullanılacağına dikkati çekerek, "Biz 4,5G'ye yerlilik zorunluluğu koyduğumuz zaman, oran yüzde 1 bile değildi. Yalnız şunu da görüyoruz, yerlilik diye montaj yapılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu yüzden, bu ihaleye yerliliğin yanına, 'millilik' diye bir kavram koyduk." diye konuştu.
Açıklamanın ardından Sayan, operatör yetkilileriyle birlikte, üzerinde "5G" yazılı pastayı kesti.
"5G İLE YEPYENİ BİR DEVİR BAŞLAYACAK"
BTK Başkanı ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bugün tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin 5G çağına adım attığı bu an, sadece teknolojik bir geçiş değil; ülkemiz için stratejik bir dönüm noktası aynı zamanda; çünkü 5G ile yepyeni bir devir başlayacak. Elektronik haberleşme sektörü; makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler ve robot teknolojilerin temel altyapısı haline gelecek. 5G sayesinde M2M, yani makineler arası haberleşme ve IoT, yani nesnelerin interneti uygulamaları her zamankinden daha etkin hale gelecek. Kullanıcılar yüksek kaliteli, kesintisiz bir dijital deneyim yaşayacak. 5G'nin etkileri yalnızca iletişim alanıyla sınırlı kalmayacak. Enerji verimliliği, çevre kirliliğinin önlenmesi, su ve arazi kullanımının optimize edilmesi gibi alanlarda; tarım, ulaşım, sağlık, şehircilik, medya ve eğlence gibi sektörlerde büyük bir dijital dönüşüm yaşanacak, yenilikçi çözümlerin önü açılacak" dedi.
Ayrıca, yerlilik ve millilik konusunun en önemli gündemleri olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, "Bu projeyi, 5G'nin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla geliştirdik. Bakanlığımızın, BTK'nın ve TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında; 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebekeyi, 5G baz istasyonunu, 5G'ye özel yönetim, servis ve operasyon yazılımlarını, 7-13 GHz bandında çalışan radyolink ürünlerinin ilk prototiplerini tamamen yerli imkanlarla geliştirdik" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN KENDİ GELECEĞİNİ KENDİ ELLERİYLE İNŞA ETME İRADESİNİN TESCİLİ'
Karagözoğlu, "Bugün itibarıyla, 3 işletmecimize tahsis edilen toplam frekans bandı 549,2 MHz seviyesinde bulunuyor. Tamamlanan ihale ile işletmecilerimize tahsis edilen frekans bandı 400 MHz daha artmış olacak. Bu da kapasitemizde yüzde 72,8 oranında bir artış anlamına gelecek. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Bugün attığımız adım, bir frekans tahsisi ya da yatırım olmanın çok ötesinde; Türkiye'nin kendi geleceğini kendi elleriyle inşa etme iradesinin tescili" dedi.
NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yapılacak 5G ilahesi hakkında açıklamalar yaptı. Bakan, bir yıl içinde bütün Türkiye'yi kapsayacak 5G'nin Nisan 2026'dan itibarıyla hizmete gireceğini ifade etti.
2G VE 3G SÖZLEŞMELERİ UZAYACAK
Uraloğlu, ihale hakkında şunları söyledi: "700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak." Uraloğlu, 2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacaklarını da sözlerine ekledi.
"2.1 MİLYAR DOLARIN ALTINDA BEKLEMİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, "Doğru argümanlarla, hem kamunun hakkının korunması hem de bu işte olan operatörlerin hakkının korunması için, daha fazla nasıl hizmet verebiliriz, kamuya katkı nasıl sağlayabiliriz, diye çalışıldı. Kapsama süreci, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bir yıl, belki birazcık fazla olacak. Çünkü sahada ciddi miktarda donanımın yerleştirilmesi, değiştirilmesi süreci gerçekleşecek. Bakanlık olarak hizmetin en iyi kalitede, en yaygın şekilde olması bizim için birinci öncelik. 5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak, bu bizim başlangıcımız. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak. Üç operatörümüz var, orada yiğitliklerini göreceğiz. Ona göre rakamı sizlerle beraber takip edeceğiz" bilgisini verdi.
YÜZDE 60 YERLİ VE MİLLİ
5G teknolojisinin, sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, "2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" diye konuştu.
22 MİLYON CEP TELEFONU 5G'YE UYUMLU
Bakan Uraloğlu, 5G'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi. 6G sürecinin de başladığını belirten Uraloğlu, yaklaşık 85 milyon abonenin 22 milyonunun 5G'ye uyumlu olduğunu kaydetti.
