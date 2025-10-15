Gazze'de inşa ve imar nasıl olacak? A Haber'de kritik detayın altını çizdi: Türkiye'nin tecrübesi çok önemli!
Siyonist vahşetin yerle bir ettiği Gazze, Arap Birliği'nin Kahire'de imza attığı tarihi yol haritasıyla küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Tam 53 milyar dolarlık dev bütçeyle 5 yıl içinde Gazze'nin çehresini değiştirecek projede aslan payı Türkiye'nin olacak. Limanlardan havaalanlarına, sanayi bölgelerinden 500 bine yakın yeni konuta kadar uzanan bu devasa imar hamlesinde, Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik tecrübesi ve TOKİ modeli, mazlum Gazze için en büyük umut ışığı oldu. Bu tarihi proje, sadece taş üstüne taş koymakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki sarsılmaz liderliğini ve garantörlüğünü de bir kez daha tescilleyecek
İsrail'in iki yıllık soykırım saldırılarıyla yerle bir olan Gazze, şimdi küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 53 milyar dolarlık bir bütçe ve beş yıllık bir süreç öngörülen yeniden inşa projesinde, Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik tecrübesi ve TOKİ modeli kilit rol oynayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin bu süreçteki öneminin altını çizdi.
"TOKİ VE EMLAK KONUT TECRÜBESİYLE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR ROLÜ OLACAK"
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Gazze'nin yeniden imarında Türkiye'nin hem kamu hem de özel sektör tecrübesiyle öne çıkacağını belirtti. TOKİ ve Emlak Konut gibi kurumların yurt dışındaki başarılı projelerini hatırlatan Erdem, Türkiye'nin bu zorlu süreçte önemli bir görev üstleneceğini söyledi ve "Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik konusunda biliyorsun, bizim şirketlerimiz listenin ilk sırasında yer alıyor. O yüzden de büyük tecrübemiz var. Hem özel sektörde ciddi tecrübemiz var hem de kamuda. Yani söylediğin TOKİ, Emlak Konut... Bunlar başka yerlerde inşaatlar yapmış ve o tecrübeye sahip kurumlar. Türkiye onun içinde yer alacak ama yeniden imarı ve inşası konusunda bizim tecrübemiz önemli. Burada Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum." dedi.
"MOLOZUN BÜYÜKLÜĞÜ BİR EYALET KADAR! ALTINDAN TOPLU MEZARLAR ÇIKACAK!"
Erdem, yeniden inşa sürecinin en büyük zorluklarından birinin, devasa boyutlardaki enkaz yığını olacağını vurguladı. Molozun büyüklüğünü Amerika'daki bir eyalete benzeten Erdem, bu enkazın altından yeni insanlık dramlarının çıkabileceği uyarısında bulunarak, "Ama buradaki molozun büyüklüğü, işte Washington ya da Amerika'daki büyük bir eyaletin büyüklüğü kadar moloz var zaten. Ve bu kaldırılırken alttan, inşallah olmaz diyorum ama, toplu mezarlar çıkacak. O yüzden de arama kurtarma ekipleri de gidiyor. Dolayısıyla bu, bugünden yarına olacak bir iş değil." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN "KONTEYNER KENT" MODELİ GAZZE İÇİN UMUT OLACAK
Faruk Erdem, Türkiye'nin deprem sonrası edindiği "konteyner kent" kurma tecrübesinin, Gazze'deki barınma sorununun hızlı bir şekilde çözülmesi için kritik bir model olabileceğini belirtti. Bu modelin, bir yandan kalıcı konutların inşası devam ederken, Gazze halkına acil bir çözüm sunacağını söyledi ve "Ama şu tecrübemiz var. Bizim deprem, yaşadığımız büyük bir deprem var. Orada konteynerlar var. Bir anda oraya konteyner şehri kurabilir Türkiye. Bir konteyner şehir kurup bir taraftan da inşaatların devam etmesi süreci devam edebilir." dedi.
