Gazze’de inşa ve imar nasıl olacak? A Haber’de kritik detayın altını çizdi: Türkiye’nin tecrübesi çok önemli!

İsrail'in iki yıllık soykırım saldırılarıyla yerle bir olan Gazze, şimdi küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 53 milyar dolarlık bir bütçe ve beş yıllık bir süreç öngörülen yeniden inşa projesinde, Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik tecrübesi ve TOKİ modeli kilit rol oynayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin bu süreçteki öneminin altını çizdi.

"TOKİ VE EMLAK KONUT TECRÜBESİYLE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR ROLÜ OLACAK"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Gazze'nin yeniden imarında Türkiye'nin hem kamu hem de özel sektör tecrübesiyle öne çıkacağını belirtti. TOKİ ve Emlak Konut gibi kurumların yurt dışındaki başarılı projelerini hatırlatan Erdem, Türkiye'nin bu zorlu süreçte önemli bir görev üstleneceğini söyledi ve "Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik konusunda biliyorsun, bizim şirketlerimiz listenin ilk sırasında yer alıyor. O yüzden de büyük tecrübemiz var. Hem özel sektörde ciddi tecrübemiz var hem de kamuda. Yani söylediğin TOKİ, Emlak Konut... Bunlar başka yerlerde inşaatlar yapmış ve o tecrübeye sahip kurumlar. Türkiye onun içinde yer alacak ama yeniden imarı ve inşası konusunda bizim tecrübemiz önemli. Burada Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum." dedi.